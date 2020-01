DEVASTACIÓN

Cientos de árboles de la sierra de Santa Rosa en Guanajuato capital han sido destrozados por pesadas maquinarias. La empresa “Loma de Irapuato” es la responsable del ecocidio y a la fecha los “permisos” que dicen han obtenido para depredar esa zona ecológica no convencen a nadie. Dicha constructora es propiedad del diputado federal del PAN Sergio Ascencio Barba, precisamente oriundo de Irapuato.

CONFLICTO

Desde el 2 de diciembre del año pasado, habitantes de la sierra denunciaron las negras intenciones de despojarlos del agua de la presa de Peralillo y del daño ecológico por la construcción del desarrollo denominado “Cucursola”; de hecho, ya hay daños irreversibles al ecosistema. Los serranos están completamente inconformes y ya preparan acciones para frenar los destrozos.

SOSPECHA

No saldría sobrando que investiguen al director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio, Juan Carlos Delgado Zárate, quien ha sido el encargado de otorgar los permisos por parte del municipio y sin consultar al Ayuntamiento. Nadie olvida que cuando Delgado fue director del IVEG (ya desaparecido), la auditoría superior de fiscalización detectó un fraude cometido por el entonces director jurídico Mauricio Pérez Gutiérrez, quien luego sería colaborador de Juan Carlos cuando este fue subsecretario de Obra Pública del estado. Mauricio nunca fue encarcelado. Total impunidad.

INHUMANO

No tiene nombre, por decirlo de manera decente, el calvario por el que el régimen federal y su secretaría de “salud”, a los niños enfermos de cáncer y a sus padres por el criminal desabasto de medicamentos para tratar esa mortal enfermedad. Es inaudito ver cómo el inquilino de Palacio Nacional actúa de manera displicente ante el sufrimiento de los pacientitos.

FIFÍS

¡Ah!, pero que no se trate de su familia porque por ejemplo su nuera dio a luz en un hospital de los Estados Unidos y el diputado Mario Delgado se hace estudios médicos en el ABC de Santa Fe, un nosocomio privado de lujo. Este legislador de “morena” fue un vehemente defensor del Instituto de Salud para el “Bienestar” con el que se intenta suplir al Seguro Popular. Y volviendo al tema de las medicinas contra el cáncer, en el colmo del cinismo AMLO ha culpado a los directivos del hospital infantil del desabasto. ¿Verdad que esto no tiene… nombre? Y si lo tiene, no se puede mencionar tal cual.