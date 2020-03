Reducen la mano de obra en el sector construcción

La emergencia sanitaria por el COVID-19, Ha provocado que los contratistas reduzcan la mano de obra, para evitar la aglomeración de personas dentro de las construcciones.

El vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CEMIC) en Salamanca, Oscar Macías Jasso, comentó que esta contingencia sanitaria ha provocado que los contratistas tomen decisiones que afectan al sector humano, convirtiéndose en su principal preocupación.

“Estamos tomando las medidas de que no haya tantos trabajadores en una misma obra dependiendo el tamaño de la obra, por ejemplo, haciendo un aula de seis por ocho, nos damos a la tarea de que no haya más de 4 trabajadores, en ese mismo espacio de trabajo, cuando anteriormente había hasta ocho y doce gentes ahora, ya no nos estamos dando a la tarea de que nada más cuatro trabajadores en una obra dependiendo la magnitud”, dijo Macías Jasso.

Además, manifestó que esta reducción es algo que golpea al sector de manera económica, provocando que reduzcan a la mitad lo que retrasa la entrega de obras, por lo tanto, también se ven afectado los trabajadores, porque algunos son el sustento de la familia y han tenido que prescindir de su mano de obra.