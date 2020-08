Recuperado de Covid pensó que iba a morir

José es un paciente que superó el factor letal de la nueva cepa del coronavirus. Ahora, luego de una periodo prolongado de aislamiento en casa, pudo salir a los espacios públicos sin mayor carga viral en su cuerpo, libre de signos y síntomas.





Luego del timbre persistente para la entrevista por video llamada, José contesta del otro lado de la línea con un asomo de agitación. Voz un poco apagada que denota el padecimiento de la pandemia.





Concertada de antemano la entrevista, saluda con familiaridad con humor negro y sardónico habla sobre su nuevo huésped, el coronavirus: “Aún me encontraste con vida, pero no sé por cuanto tiempo”.

Con la imagen en la video llamada, que refleja inequívocamente un semblante fatigoso y cambiando la informalidad de su expresión facial se sincera. “Tuve miedo de morir cuando me dieron el diagnostico positivo de Covid-19. Nunca me imaginé que yo me contagiaría. Lo veía como algo improbable, pero ocurrió y llegué a superar la pandemia”.





El periodo de incubación del SARS-CoV-2 inició en el cuerpo de José de 55 años de edad, muy probablemente el día 5 de julio, contraído en su actividad laboral que le exige contacto constante y permanente con diversos sectores sociales.





Acudió a revisión médica, esperanzado estar libre de carga viral por Covid-19, al Centro de Salud de la comunidad Valtierrilla, el miércoles 22 de julio, al sentirse agotado, con dolor de cabeza y cuerpo. Ya tenía al menos tres días de presentar síntomas que del Covid-19.





El virus estaba ya incubándose de manera silenciosa en su organismo desde siete o 10 días antes de sus manifestaciones sintomáticas hasta que comenzó el patogeno a generar secuelas en sus pulmones.





Sin perder el ánimo habla sobre su padecimiento, fija la mirada en la lente de la cámara de su teléfono y se observa que nestá en reposo, en cama, desde hace ya cuatro días por indicaciones médicas.





Al sentirse con síntomas José acudió al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Valtierrilla. Eran las dos de la tarde y luego de registrarse en vigilancia pasó a ser revisado por la epidemiologa.





Con los protocolos de rutina y bajo febrícula, luego de referir 37.2 grados de temperatura, el personal médico especializado procede a realizar las muestras nasofaringeas con un isopo largo y delgado “que da miedo” y el raspado en la garganta faringeo con un isopo “más cordial”.





Luego del procedimiento José fue despachado a su casa bajo las indicaciones de aislamiento, reposo e hidratación “por 3 días” y el uso indispensable de cubrebocas mientras se le notificaban los resultados vía telefónica.

La espera fue angustiosa y de incertidumbre al tener episodios eventuales de falta de oxigenación y mareos al levantarse de la cama para acudir a las tareas biológicas más elementales.





El viernes a las 10 de la mañana timbró su teléfono celular y un médico del CESSA Valtierrila le preguntó su nombre, presentándose a la vez como facultativo del Centro de Salud. Luego de una pausa llena de ansiedad, con un vacío y buscando las formas suaves de comunicarle su padecimiento se le confirma su sospecha: “Es usted positivo de Covid-19”.





Luego de 15 largos días de aislamiento con alimentos caldos, alimentos e hidratación continua, acompañados de tés para mitigar el impacto de la carga vital suena insistentemente el teléfono y sin más trámite informa: “Soy José. No morí, por ahora”.