Reconocen labor social de ciudadano salmantino

La falta de atención y mantenimiento al mobiliario del parque ubicado en el Barrio San Antonio, motivó a ciudadanos a efectuar acciones de rehabilitación con recursos propios principalmente en bancas, esta situación causó indignación entre la población, ante la falta de actuación de las autoridades municipales, principales encargadas de invertir recursos para la recuperación de espacios.

Fue, a través de un video que llegó a las redes sociales del periódico El Sol de Salamanca, en donde, se puede observar a un ciudadano efectuando acciones de rehabilitación en una banca que se encontraba sin cimiento incrementando la posibilidad de robo y para evitarlo , decidió comprar el material con recursos propios como arena, grava y cemento.

En el material audiovisual, también se hace un reclamó a la administración municipal ante la falta de apoyo a este espacio, pese a que de manera constante se ha efectuado la petición para una rehabilitación total y consideraron una falta de respeto adjudicarse el trabajo de la ciudadanía como propio en lugar de reconocer el trabajo de los ciudadanos que se preocupan por su municipio.

Local Vecinos de la calle San Antonio solicitan que se recupere el espacio público

“Ya habíamos reportado sobre el desprendimiento de estas bancas y no hicieron caso, yo estos haciendo el trabajo por mi cuenta, porque la presidencia no mando a nadie y a mí me gusta ver limpieza y orden, a la gente no le importa la limpieza porque ven la basura debajo de las bancas y les vale. Siempre se escuda el gobierno con el pretexto de que no hay recursos y pues ni modo nos toca hacer la labor”, menciona el ciudadano Roberto.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El parque San Antonio, cuenta con varios años de historia, durante mucho tiempo fue uno de los espacios favoritos de las familias salmantinas y aunque continúen el gusto de la ciudadanía, las malas condiciones en las que se encuentra ha ahuyentado a una gran parte de la población, no obstante, algunos adultos mayores siguen visitándolo pese al estado en el que se encuentra, debido a esta situación en numerosas ocasiones se ha solicitado a la administración municipal se haga una rehabilitación total de este lugar, con el fin de que vuelva a ser un espacio importante para la población.