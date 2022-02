Recibe DIF Municipal 97 solicitudes de acceso a la información

La presidenta del DIF Municipal, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, dijo que cuentan con 97 solicitudes de transparencias, mismas que se han exigido debido a que existe personal que laboral al interior el DIF Municipal y que mantiene relación con la administración pasada.

Dice presidenta del DIF que información proviene de empleados

“Creo que es gente que tiene lazos con las administraciones pasadas y que aún está aquí en el DIF, sabemos que es así porque dan datos muy específicos, por ejemplo en que se gastó la factura, es un ejemplo no, de $13.56, que sabemos que eso solamente lo tienen las personas que trabajan al en el área administrativa y que de alguna forma no les parece que nosotros hayamos solicitado una auditoría interna como lo dijimos en el evento de los 100 días”, explicó.

Además, informó que al día llegan a recibir de entre 11 o 12 solicitudes de transparencias, en incluso algunas de estas señalan a las diversas direcciones que se tiene en DIF Municipal, sin embargo, muchas de estas no viene bien fundamentas, sino que se dedican a señalar detalles personales.

Asimismo, Martínez Carillo, reiteró su compromiso con la ciudadanía, al mencionar que mantienen una oficina de puertas abiertas para brindar la información que se requiera incluso la que proviene de los medios de comunicación.

“Yo no estoy cerrada y siempre se les ha pasado la información, las puertas de mi oficina siempre están abiertas lo que necesiten saber con todo el gusto del mundo yo se los voy a compartir, aquí yo no vengo a cerrar información, pero también se nota cuando ya es por estar molestando para que nosotros dejemos de trabajar, pero no importa porque aunque molesten no voy a dejar de trabajar”, finalizó.