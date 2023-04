Realizar llamadas telefónicas a números fijos de forma aleatoria, nueva forma de extorsionar

León, Gto.- Tras un hostigamiento constante vía telefónica, una madre de familia de León denunció que su hijo menor de edad, tuvo que cambiar su número de teléfono como parte de una extorsión.

Una vez que los delincuentes tenían en su poder el WhatsApp del menor utilizaron la información para poder amedrentar a la mujer, marcarle por teléfono del número de su hijo y exigirle dinero.

Al ver tal claridad, la mujer se preocupó, pues además, los delincuentes cruzaron las llamadas para que desde la distancia y vía telefónica, el menor le dijera a su mamá que se encontraba bien, mientras estaba amenazada.

“El día de hoy trataron de extorsionarme con un secuestro con mi hijo (...) Le marcan a la persona y pues como es menor le empiezan a decir que lo tienen ubicado y están afuera de su casa y a trabajarlo psicológicamente le dicen que salga de su casa y no hable con nadie porque lo están observando de lejos, que se vaya al centro a la plaza de la tecnología a cambiar su chip ya cuando lo cambia ellos le marcan al nuevo número, y le dicen que lo están observando, que no haga nada estúpido, para esto ellos ya instalaron el número de mi hijo en otro teléfono y de ahí me marcan y pues como obviamente me entra como llamada de mi hijo porque es su número, al momento de que me marcan me dicen lo tenemos aquí y te lo vamos a pasar.

“Lo que hacen es juntar los teléfonos pero como mi hijo ya tiene otro número al que le están marcando juntan la bocina del teléfono y pues obviamente es su voz, y lo obligan a decir que solo diga que está bien y que pagues para que lo suelten, pero como mi hijo ya trae otro número no lo puedo contactar y él estando en el centro no hay manera, lo que hacen es sacarlo de la casa para que no tengas forma de contactarlo”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Aunque de acuerdo a la Secretaría Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato hay una importante cifra negra de personas que no denuncian este tipo de delitos, la mujer sí puso una denuncia ante el Ministerio Público.

Además, la dependencia encabezada por Sophia Huett, emitió una serie de recomendaciones para evitar que las y los ciudadanos caigan en este tipo de actos delincuenciales.

La forma de operar es la siguiente. El delincuente realiza llamadas telefónicas a números fijos de forma aleatoria. Busca una víctima que suene vulnerable, como menores de edad o personas de edad avanzada, ante quien se identificará como integrante de una organización delictiva.

En su comunicación será agresivo, a fin de intimidar a su víctima. Luego le pedirá un número telefónico celular y le ordena no interrumpir la comunicación, bajo la amenaza de dañar a su familia o su propiedad.

Ordenará a la víctima descolgar el teléfono fijo de la casa y en algunas ocasiones, tomar objetos de valor y dinero, que para el resto de la familia al llegar al hogar, será un escenario de violencia o saqueo.

En continuidad a la llamada telefónica, dirige a la víctima a una tienda de conveniencia para comprar un nuevo celular; le pide el nuevo número y tirar a la basura el celular personal. Luego le pide ir a un hotel.

Una vez que el delincuente logró que la víctima quede incomunicada en un sitio desconocido para el resto de la familia, llamará nuevamente al domicilio de la víctima para decirles que está secuestrada.

Las personas pueden pedir auxilio a los números de denuncia que son el 089 y 911.