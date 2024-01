Quedan a deber estado y municipio a buscadoras en materia de seguridad

La seguridad y procuración de justicia son exigencias que deben mantener los colectivos de madres buscadoras ante las autoridades municipales y estatales, que les han quedado a deber, así lo consignó Coral Valencia Bustos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, tras señalar que Salamanca, a nivel nacional, ha sido reconocida como un foco rojo, luego de que se estigmatizó como uno de los municipios más sangrientos y violentos.

“Tuve la oportunidad de, hace poco más de un año, acercarme a varios colectivos como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (…) a las madres buscadoras decirles que no pierdan la fe, que estamos con ellas y tenemos que hacer esa exigencia a las autoridades para que se redoble y triplique el esfuerzo, no podemos escatimar en algo tan importante cuando se trata de vidas humanas, hemos visto madres llorar de manera desgarradora cuando encuentran un cuerpo o ante la angustia de no saber en dónde están sus hijas o sus hijos”, asentó la funcionaria.

Los temas de seguridad se han politizado, por lo que pidió a las instancias mayor madurez política.

En torno a ello, reconoció que los temas de seguridad se han politizado, por lo que pidió a las instancias mayor madurez política, al asegurar que no le temblará la mano para seguir señalando y velando por este tipo de causas.

“Necesitamos que reforcemos en el área de seguridad pública, como regidora, como regidores integrantes de esa comisión, que exijamos no solamente en el municipio, sabemos que esto viene en línea, el estado nos ha quedado mucho a deber en el tema de la seguridad de Salamanca, lo politizan y eso es lo peor que puede pasar; al momento de politizarlo se pierde el rumbo y la madurez política (…) a mí no me tiembla la mano para seguir señalando, para seguir luchando y velando por ellos, de dos a tres veces por semana hemos atendido a personas que están en colectivos de búsqueda de manera individual, atendiendo sus necesidades, sicológicas o legales, con el programa de asesorías jurídicas gratuitas, entre otros”, determinó.

En este sentido, afirmó que el gobierno del estado no ha dado la importancia que le corresponde a Salamanca en cuanto a la asignación de recursos, así como a la coordinación en materia de seguridad. “Yo sí siento que abandonaron a Salamanca, gobierno del estado a través de su Secretaría de Seguridad Pública, simplemente se ve en los presupuestos que erogan a otros municipios con menor población, es injusto, es insensible, nosotros, a nivel nacional, somos un foco rojo, estamos estigmatizado como los municipios más sangrientos y violentos”, concluyó.