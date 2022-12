Pruebas rápidas de Hepatitis C, pueden salvar la vida

La Hepatitis C, infección viral que causa inflamación y daño al hígado, que se propaga cuando la sangre contaminada con el virus entra en el torrente sanguíneo de una persona no infectada mediante al compartir agujas u otro equipo de inyección de drogas, también se puede contraer a través del contacto sexual, es por ello que, la Secretearía de Salud de Guanajuato a través des sus unidades médicas invita a la población a realizarse la prueba para detectar de manera oportuna la enfermedad.

“La Secretaria de Salud de Guanajuato en sus centros de salud, cuenta con pruebas rápidas para detección de Hepatitis C, que también es una enfermedad de transmisión sexual y que la mayoría de las veces no presenta síntomas, hasta que ya está avanzado, la cual, sino se atiende a tiempo puede causar la muerte debido a las secuelas que desarrolla como cáncer hepático, cirrosis o problemas en el hígado”, explicó Julieta Milantoni Millán, responsable del programa VIH/SIDA en Jurisdicción Sanitaria V.

Puede ser mortal sino se detecta a tiempo

En México existen alrededor de 40 mil personas que son portadoras de hepatitis C y con la prueba rápida, se permite identificar a este grupo poblacional expuesta a contraer el virus identificadas como población clave entre las que destacan personas que usan equipos para drogarse o inyectarse, por transmisión sexual, quienes ya tienen VIH también son propensas a contraerla, las personas que se hicieron un piercing o tatuaje en un ambiente poco higiénico con equipo no esterilizado, si recibieron una transfusión de sangre o un trasplante de órgano antes de 1992, por mencionar algunas.

La doctora, informó que los pacientes que son detectados con Hepatitis C, al igual que los de VIH son enviados al El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en el municipio de León, donde reciben tratamiento en caso de ser curable de manera gratuita durante tres meses.

Por su parte, Emilio Gómez Colin, encargado de vigilancia epidemiológica en Jurisdicción Sanitaria V de Salamanca, dijo que la hepatitis C desarrolla largo plazo cirrosis es decir, endurecimiento del hígado y posteriormente desarrolla cáncer hepático que al final es la causa de muerte de las personas, secuelas que permanecen aun después de erradicar el virus. “Una vez que se desarrolla la complicación de la enfermedad, ya no se revierte, por ejemplo, si el hígado ya está duro y ya no funciona así se va a quedar, el tratamiento es muy efectivo para eliminar el virus, pero, la complicación no se resuelve, por eso la importancia de detectarse a tiempo”, finalizó.