Proyectan rehabilitación de la avenida Faja de Oro

A más de un año y medio que se intervino la avenida Faja de Oro en su tramo del bulevar Clouthier y Ébano, el director de Obra Pública Roberto Muñoz Robles, detalló que se continúa trabajando en el proyecto de rehabilitación en donde se pueda tener una vialidad incluyente, en donde se podrá invertir cerca de cien millones de pesos en la remodelación de toda la Faja de Oro.

A más de un año de la actual administración de MORENA en Salamanca, misma que es encabezada por César Prieto Gallardo, en donde se retiró el asfalto de la calle Faja de Oro, luego de que a través de diversos reportes ciudadanos se retiró la carpeta asfáltica en donde se presentó un proyecto de rehabilitación de esta avenida que es una de las principales del municipio salmantino.

Roberto Muñoz Robles, Director de Obra Pública Municipal, explicó que esta acción de remediación consistirá en la modificación de la carpeta asfáltica al igual que el alumbrado público que se encuentra en la calle.

“Los trabajos que se hicieron eran muy deficientes, entonces no era muy adecuado el lugar, por lo cual se decidió quitar el recubrimiento de la zona y ya tenemos un proyecto ya completo de la avenida Faja de Oro, no cometeremos el mismo error, no volveremos a echar asfalto y haremos un trabajo bien, no solamente para tapar el problema, haremos una vialidad con ciclovía”, puntualizó.

Muñoz Robles, añadió que este nuevo proyecto es para que sea una vialidad totalmente incluyente, en donde se designará una vialidad que cuente con ciclovía, así como un carril para transporte público.

“Este proyecto ya está prácticamente terminado, se modernizará todo el camellón, y queremos que hacer una primera etapa, obviamente tenemos muchas necesidades en Salamanca, pero como es el bulevar Faja de Oro, incluso con PEMEX buscaremos tener una plática para esta obra; estamos en una cotización del presupuesto pero si es una obra que la tenemos desde la esquina de la colonia de los ingenieros (Tierra Blanca) hasta lo que es con el cruce de la vías del tren, en donde son 2.4 kilómetros de longitud y es un proyecto muy dedicado”, puntualizó.

Para finalizar, el funcionario destacó que para todo el proyecto de la modificación de la calle Faja de Oro se invertirá un aproximado de cien millones de pesos en modernizar todo Faja de Oro.