Proyecta IMSS realizar 63 mil mastografías este 2023

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El coordinador de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, Ángel Vargas Morales, dio a conocer que se tiene una meta para realizar cerca de 63 mil mastografías este año.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El grupo de edad entre los 40 y 69 años de edad es el que será atendido, actualmente ya se han realizado 38 mil mastografías a las mujeres derechohabientes.

Actualmente ya se han registrado 38 mil mastografías.

Este servicio médico se efectúa a fin de detectar de forma oportuna el cáncer de mama y poder tomar las acciones pertinentes en beneficio de su salud.

Te recomendamos: Realiza Guanajuato alrededor de 50 mil 500 mastografías al año

La mastografía es un estudio radiográfico que se realiza a la glándula mamaria de la mujer para detectar cáncer de mama, que se utiliza para detectar lesiones muy pequeñas o iniciales, principalmente relacionadas con dicho padecimiento oncológico.

Ángel Vargas Morales dijo que “sirve para detectar el cáncer de mama en etapas iniciales para establecer un diagnóstico y tratamiento oportunos, para salvaguardar la vida de una mujer, debe ser realizada a toda mujer de 40 a 69 años, ya que es la edad en que más frecuentemente se presentan casos de la enfermedad”.

La mastografía y el equipamiento técnico están diseñados para el apoyo en estudio para la mujer, ya que a partir de los 40 años la densidad de la glándula mamaria cambia y con esta tecnología se puede realizar una mejor visualización de las lesiones.

El funcionario de Salud aclaró que, no quiere decir que no haya casos de cáncer de mama en la mujer antes de los 40 años, pero la mastografía no es útil a una edad más corta, ni mayor al rango mencionado, para estos casos se realizan otros estudios.

Recalcó que es de los 40 a 69 años cuando las mujeres se deben realizar la mastografía cada dos años si el resultado previo es normal.

Las mujeres pueden acudir a las Unidades de Medicina Familiar para el seguimiento correspondiente y que tengan acceso a este estudio, a través de su médico familiar o de los módulos de Medicina Preventiva, por medio del Programa PrevenIMSS.

Vargas Morales indicó que existen factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, como no haber tenido hijos, no haber lactado, obesidad, fumar, alimentación inadecuada, falta de ejercicio, además de los genéticos, es decir, si la madre, abuela, tía o hermanas desarrollaron el padecimiento aumenta la posibilidad de presentarlo.

Finalmente, manifestó que aún con la carga genética, si la mujer cuida los otros factores modificables se puede limitar la expresión de los genes y aminorar en cierto modo la probabilidad de este tipo de cáncer.