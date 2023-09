Protección Civil de a conocer programa de actividades

La dirección de Protección Civil dio a conocer el programa de la "Semana de Protección Civil" en la cual se dieron a conocer las actividades para preparar y prevenir siniestros, Dinorah Lastiri, resaltó la importancia que tiene la población en este tipo de eventualidades naturales, resaltando que se deben de tomar con seriedad.

Te recomendamos: ¿Sabías que el 911 tiene su APP?

Con el propósito de dar a conocer la primer semana de protección civil, la cual se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre, la titular Dinorah Lastiri invita la población salmantina a que participe en las actividades a realizar, teniendo como principal objetivo es de fomentar la cultura de seguridad y prevención en los diversos fenómenos naturales.

Protección Civil llevará a cabo el macrosimulacro nacional en punto de las 11 de la mañana, extendiendo la invitación a negocios, escuelas y a la ciudadanía general para participar y saber el significado de un simulacro y qué hacer en caso de una emergencia. Dicho registro lo podrán realizar a través de la página municipal o de Protección Civil, con fecha límite hasta el día 17.

Local Captación de agua por debajo del promedio: PC

El viernes 22 se estarán implementando medidas de seguridad en negocios, empresas en donde de manera práctica se les brinda la información, de acuerdo a las normas y las reglas de seguridad en donde se realizan dichas inspecciones. Este día estará enfocado en saber qué es lo que debe de tener el comercio, empresa o local de acuerdo al giro establecido así como tener definidas las rutas de evacuación, puntos de reunión y revisión de instalaciones de gas y electricidad.

“Es crear desde edad temprana el respeto ante las situaciones de riesgo que podemos tener tanto en la casa como en la calle y nuestro trabajo, muchas veces los accidentes pasan más en la casa que en el trabajo; además de estar trabajando con cerca a la ciudadanía en donde aparte de dar el tema, vamos a tener mesas de trabajo interacción y todas las dudas que tengamos de Protección Civil podrán llevarse muchas cosas buenas”, explicó Dinorah Lastiri.

En el marco del macro simulacro, el realizado por parte de presidencia municipal, se estará llevando a cabo en el rastro municipal el cual está programado a iniciar en punto de las 11 de la mañana, en donde estamos buscando el tiempo de respuesta de las unidades de emergencia hasta el rastro municipal en donde se maneja una tolerancia de entre diez a quince minutos. En este macro simulacro se estarán desarrollando diversos escenarios.

La titular de la dependencia añadió que antes estás situaciones es importante para tener una mejor relación ante cualquier fenómeno.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Después del temblor del 85, la gente empezó a tener un poco más de concientización y cultura en los sismos y tomar en serio los simulacros; muchas veces no los tomamos en serio y que nos pasó en 19 de septiembre del año pasado, terminando el simulacro, tembló entonces la gente con eso que sucedió hizo conciencia de que puede pasar, pero el tema es la seriedad que empresas y padres de familia den esta información, no deben de jugar y cumplir con el objetivo del simulacro, aunque no estamos en una zona totalmente sísmica pero como toda la parte de medio ambiente ha cambiado esto ha afectado y ahora sí sentimos los sismos, no como en otros lados, pero se sienten y si practicamos eso, puedo asegurar que si concientizamos a la ciudadanía y nosotros como ciudadanos le demos esa seriedad de un simulacro”, finalizó.