Primaria de comunidad Joya de Cortés sin docentes

Padres de familia de la escuela primaria Valentín Gómez Farías de la comunidad Joya de Cortés solicitan la intervención de las autoridades escolares ya que no cuentan con maestro de nivel primaria durante todo este periodo escolar, en donde tras la petición realizada en dos ocasiones no se les ha apoyado con la integración de dicho personal docente.

Por medio de una denuncia por parte de padres de familia de la comunidad Joya de Cortés, han denunciado la falta de docentes en la escuela primaria Valentín Gómez Farías, en donde a más de 20 alumnos no se les han dado las clases de manera correcta.

Jacquelina Razo Vázquez, madre de familia externó que en lo que va del actual periodo escolar, no han tenido la respuesta de personal docente que pueda atender a la escuela primaria, esto a pesar de que en la Secretaria de Educación, aparece como que si hubiera un maestro en esta escuela primaria.

“No hemos tenido maestro en todo el año, y de que nos sirve que tengamos una escuela en óptimas condiciones si no contamos con maestro, ya hemos hecho la solicitud en dos ocasiones, pero en la escuela parece como si estuviera activa y comentan que sí hay maestro, pero no ha llegado”, añadió.

Los padres de familia, detallaron que ya están a punto de llegar a las vacaciones y no se les ha hecho caso ante las peticiones, y los seis grados de la escuela primaria no cuentan con el maestro que pueda atender a todos los alumnos.

“Son aproximado de un total de 20 alumnos, más los que van a entrar de nivel primaria, y por más que hacemos las peticiones no ha llegado el maestro; anteriormente si teníamos uno pero nos la cambiaron de escuela y no nos han mandado a ninguno”, explicó Jacquelina Razo.

Ante esta falta los padres de familia han detallado que ante la ausencia del personal docente, ellos han tomado el rol de maestros enseñándoles a sus hijos lo más que se puede en sus hogares, pero no es suficiente. Comentan que la escuela más “cercana” se encuentra en la comunidad de Potrerillos pero “para los menores es muy complicado para que nos vayamos caminando”.

“En ocasiones va la supervisora en donde nos han estado diciendo que ya estará llevando el nuevo maestro, pero así nos traen y pues no ha llegado y hemos ido a Guanajuato pero no nos dan respuesta; nosotros queremos apoyar con el transporte a una maestra que esta dispuesta a dar clases pero no le quieren dar la plaza a ella”

Por esta situación los padres de familia comentan que los padres de familia de la escuela primaria Valentín Gomes Farías (CCT11DPR3166E) las autoridades correspondientes para que tomen las cartas en el asunto y puedan atender la problemática lo más pronto posible.