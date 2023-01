Prevén caída en producción de trigo en Guanajuato

Abel Muñoz Bravo, presidente del Sistema Producto Trigo en Guanajuato, dijo que se pronostica una disminución en la producción del grano, pues hay poca agua disponible para el año, debido a que en 2022 no llovió lo esperado, por lo que la que hay la usarán sólo en superficies en donde sí podrían cosechar.

Falta agua para producción de trigo.

Por ello, se estima que para este año la producción de trigo baje de 60 mil hectáreas en donde se producía a unas 40 mil.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, manifestó que la captación de agua pluvial en los cuerpos de agua no fue la esperada el año anterior y es por ello que este año se vieron obligados a reservar agua y así asegurar una producción que sí se pueda cosechar.

Se enfrentan productores a falta de agua.

Señaló que, por ahora, la única alternativa que tienen para cubrir el faltante de trigo será importarlo del extranjero, sin embargo, dijo que por ahora es complicado, teniendo en cuenta que Ucrania es uno de los principales exportadores del producto y todavía no termina el conflicto con Rusia.

"Va a disminuir, estamos haciendo el estimado de la superficie que realmente va a disminuir, pero de eso sí estamos completamente seguros, por el hecho de que no hubo agua en el estado, las presas prácticamente se quedaron vacías, y es por ello que no va a haber trigo o no hubo trigo ya en las zonas de riego, por la gravedad.

“Ahorita nada más hay y no en el 100% de los pozos de la superficie que se venía sembrando, nosotros, en lo que corresponde solamente a los pozos, estimamos que va a hacer falta alrededor de un 20%".

Manifestó que los productores de trigo se han enfrentado a diversos problemas, como el encarecimiento de fertilizantes, falta de agua y las plagas que merman la producción, por lo cual es complicado mantener la producción que se tenía en años anteriores.

Asimismo, dijo que la Federación ha dejado en el olvido a los productores de trigo, toda vez que ante la crisis no han destinado fondos ni se cuenta con una estrategia para el rescate de las hectáreas de trigo que se han perdido.

"De hecho, en el año antepasado sí hubo por ejemplo agua suficiente para sembrar trigo, es una reducción de 60 mil a 40 mil hectáreas, el déficit de trigo es en Guanajuato y en México, la producción se va a ver mermada a nivel nacional y vamos a tener que incrementar un poquito importaciones para subsanar ese déficit".