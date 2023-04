Presenta Ramón Hurtado exposición fotográfica "Salamanca de mis Recuerdos"

Ramón Hurtado Villagómez presentó su exposición fotográfica "Salamanca de mis Recuerdos". El oficio de la fotografía ha ido pasando de generación en generación, hasta convertirse en una tradición familiar.

Por décima quinta vez, el salmantino Ramón Hurtado Villagómez, ha dado a conocer su exposición fotográfica tanto en el municipio de Salamanca como en el municipio de Valle de Santiago. En esta exposición se muestran fotografías antiguas de la ciudad de Salamanca en distintos espacios y tiempos. Estos son fieles testimonios de la historia del municipio.

“Para mi es una satisfacción el poder presentar estas fotografías; he realizado alrededor de 15 exposiciones en varios lados, tanto aquí en Salamanca como en Valle de Santiago; en algunas de ellas se pueden ver grupos musicales y nuestra ciudad de cómo eran hace algunos años; la fotografía más antigua que hay es una mía de cuando era una persona chica la cual fue tomada en el 1953”, explicó Ramón Hurtado Villagómez.

El trabajo de la fotografía ha ido pasando de generación en generación hasta que actualmente se ha convertido en una tradición familiar. Hurtado Villagómez explicó que por parte de su mamá en donde se empezó a tomar este oficio.

“Mí tío fue baterista en la orquesta de Luis Martínez, quien él era el fotógrafo de ahí y si no fuera por ellos, no hubiera aprendido este oficio, ya que ellos me proporcionaron los negativos para las fotografías”, manifestó.

En esta exposición se exhibieron un total de 29 fotografías, así como dos cuadros de mapa de la ciudad, mismos que son coleccionados por el maestro Ramón Hurtado Villagómez. Además de estas fotografías también se mostró el equipo fotográfico con el cual el maestro Ramón Hurtado Villagómez, realizó su trabajo, una de las cámaras más antiguas que tiene, data del año del 1930.

Esta exposición fotográfica estará disponible en el centro de la ciudad del 26 de abril hasta el 26 de mayo, en la Casa de la Cultura de la zona centro de la ciudad.