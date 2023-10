Presenta joven salmantina galeria "Soportes de Navaja" en Mérida

A través de los intercambios culturales, la salmantina Mónica Roció González Amezquita, presentó la exposición "Soportes de Navaja", en la galería C- ART en Mérida Yucatán, cuyo concepto está basado en un cuento de su autoría, bajo el tema de resiliencia y que son trasladadas de líneas escritas al Oleo.

La galería busca reflejar los sentimientos y procesos de las personas cuando pierden alguna parte de su cuerpo y para ello, se inspiró en un personaje de su cuento que en lugar de piernas tiene navajas, las cuales, simbolizan las prótesis. La mayor inspiración para este personaje fue su abuelito que desde hace años utiliza estas herramientas para desarrollar sus actividades cotidianas y a pesar de ello, siempre ve el lado bueno de las cosas.

"Mi inspiración principal fue mi abuelito, él me contó la manera en la que fue perdiendo sus piernas, cómo pasó por el proceso de indagación y lo difícil que fue perderlas, aunque lo hace con tristeza, siempre me ha sorprendido que a pesar de todo lo que vivió, siga siendo muy alegre y amiguero, es ahí, donde siempre me pregunto cómo una persona en su condición puede ser tan feliz y es ahí donde me lo demuestra y aprendo de él, fue así como me inspiré para plasmarlo en esta obra", dijo.

La serie está conformada por ocho piezas distintas, en donde, se describen diferentes escenarios como el muñeco incompleto, la creación, el buen navegante, mi pasión mi fortaleza, solo por mencionar algunas y que actualmente son exhibidas en la galería C-Art en Mérida, Yucatán.

Fue gracias a los intercambios culturales y otros estados como Mónica, pudo llegar a tierras yucatecas para presentar su obra de la mano del maestro Manuel Espinoza, quien hace poco más de un mes estuvo exponiendo su galería “ Un viaje a través del Tiempo” en el Museo Hidalgo de la ciudad de Salamanca.

"Soportes de Navaja", fue inaugurada el pasado viernes 6 de octubre y culminará su exposición a principios de noviembre del presente año.

Las habilidades y talentos de Mónica con las artes plásticas y literarias, la han llevado a emprender un nuevo camino en las galerías del país, por lo que, espera que la visita a Mérida sea la primera de muchas otras ciudades por conocer.