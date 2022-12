Preparan primer "Festival del Atole y el Buñuelo"

Por primera ocasión en Salamanca, se llevará a cabo el "Festival del Atole y el Buñuelo" en las instalaciones del Ecoparque Municipal, los días 10 y 11 de diciembre, se trata de una actividad realizada en conjunto con el DIF Municipal.

Local Inician ventas de artículos navideños

El festival ofrecerá una gran variedad de buñuelos, atole, churros de azúcar y tamales y otras ofertas gastronómicas, además contará con la participación de expositores y artesanos locales, con el fin de continuar detonado la economía del municipio, luego de la pandemia de la covid-19.

Durante el evento, se contará con la participación de instituciones educativas con presentaciones navideñas, así como con un concurso para premiar al mejor buñuelo, atole y tamal de la región.

En ese sentido, la directora de Turismo, Astrid Rangel, destacó el compromiso de la administración municipal, para detonar la actividad comercial en Salamanca, mediante actividades de recreación, en las que puedan participar toda la familia y disfrutar de los diversos productos y alimentos que ofrecen los artesanos, expositores y productores de la ciudad.

“La administración pública está trabajando mucho en ofrecer a la ciudadanía actividades de recreación, creo que es ese el camino que debemos estar siguiendo, para que se beneficie al comercio y a su vez, generar una derrama económica en los espacios donde se lleva a cabo el evento como es el Ecoparque en esta ocasión”, explicó.

Asimismo, el DIF Salamanca externa una atenta invitación a participar en la campaña “Uniendo Sonrisas, Dona un Juguete con el Corazón” para continuar fomentando la ilusión y emoción de la niñez salmantina este ‘Día de Reyes’; es por ello que se pide la donación de un juguete que no use pilas, que sea nuevo y no bélico.

Los buñuelos, son un delicioso postre que se prepara principalmente en las fiestas decembrinas y que se ha convertido en todo un ícono de la gastronomía mexicana; sin embargo, este manjar no es originario de este país, pues datos históricos señalan que su origen de desarrolla en la Antigua Roma, pero fue con la llegada de los españoles que este platillo llegó a México.