Por quinto año salmantino altruista entregara juguetes

El salmantino Israel Flores lleva cinco años realizando la entrega de juguetes a menores de edad de manera ininterrumpida. En su proyecto "Regalando una Sonrisa", se pretende recolectar juguetes, ropa, zapatos nuevos o usados en buen estado para ser entregados el próximo seis de enero del 2023.

El salmantino Israel Flores, lleva realizando de manera ininterrumpida acciones altruistas, en beneficio de las personas que más lo necesitan, en donde les hace entrega de ropa, juguetes y calzado, para que se pueda regalar una sonrisa a la ciudadanía salmantina.

Israel Flores detalló que en esta quinta ocasión, se estará llevando a cabo la colecta de estos artículos pueden ser nuevos o bien que sean usados, pero que se encuentren en buen estado para que todas aquellas personas que lo ocupan, puedan hacer buen uso de lo que se les entregará.

“Para esta quinta ocasión me es grato poder continuar con estas acciones de ayuda para las personas que más lo necesitan, para mi esto es algo que no tiene precio y ver la sonrisa en los niños al recibir su regalo, es algo que me llega el alma”, explicó Israel.

Para que esta entrega pueda llevarse acabo se recibió el apoyo de empresas y ciudadanos salmantinos quienes de buen corazón realizaron esta aportación para que esto pudiera ser entregado a quienes lo necesitan.

“Al igual que en el año pasado, cuando empresas de la ciudad y ciudadanos me apoyaron pude cumplir el objetivo que tenía planeado y poder apoyar a todas aquellas personas que más lo necesitan”, externó.

Para todas aquellas personas que estén interesadas en poder apoyar esta causa altruista que está realizando el salmantino Israel, pueden acudir a la avenida Faja de Oro 1008 casi esquina con Cazadora, en donde pueden llevar su apoyo en un horario de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.