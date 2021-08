Piden mantenimiento inmediato al tiradero municipal

Habitantes de Buenavista de Valtierra, comunidad donde se encuentra el relleno sanitario de Salamanca, acudieron a las instalaciones de la presidencia municipal en busca de una audiencia con la alcaldesa Beatriz Hernández, para exigir mantenimiento inmediato al tiradero municipal.

Horas más tarde directores atendieron a los habitantes.

Luego de que fuera denunciado el escurrimiento de lixiviados que están llegando a campos de cultivo y caminos, han muerto 26 animales entre vacas y borregos así como afectado la salud de los residentes, los pobladores del lugar señalaron que el Gobierno Municipal no ha tomado las medidas necesarias para subsanar esta situación, por lo que llegaron a la oficina de la alcaldesa para entrevistarse con ella.

Maricela Flores una de las afectadas por estos escurrimientos señaló “estamos solicitando la intervención urgente de las autoridades municipales o de quién nos pueda ayudar, si la alcaldesa no puede que nos diga quién puede. Faltan dos meses para que termine la administración y no queremos que nos dejen con el problema, porque nada más nos dan largas y largas, vemos que no se ha hecho nada y a pesar de que alzamos la voz nadie se acerca a nosotros, nos mandaron a los policías y ese fue el diálogo que hubo con las autoridades”.

Sin embargo, fue la secretaria particular de Beatriz Hernández Cruz, Eunice Ramírez Alonso, quien atendió a los afectados. Luego de varios minutos de dialogo se acordó que los directores de Servicios Públicos Municipales David Pérez Alvarado, la directora de Desarrollo Social y Humano, Cecilia Zermeño, y Daniel Míreles Vasco director de Obra Pública, acudirían hasta la comunidad para observar las afectaciones y poder llegar a una solución.

Cabe señalar que los afectados indicaron que de no llegar a un acuerdo o de no realizarse acciones tomarían la determinación de bloquear el acceso al tiradero municipal.

No obstante, horas más tarde el Gobierno Municipal informó que los directores generales de Desarrollo Social, Obra Pública y Servicios Públicos Municipales atendieron a los habitantes de Buenavista de Valtierra al exterior del relleno sanitario.

Se dijo que en el lugar los ciudadanos externaron sus inquietudes, se establecieron prioridades y acuerdos, como poner tezontle en una parte del camino que lleva a su comunidad, que trabajadores del relleno recojan las bolsas que quedan o se vuelan al exterior del relleno y mantener contacto con los funcionarios para reportar anomalías.

Por su parte los directores se comprometieron a hacer propuestas en temas como el flujo de lixiviados, el aseguramiento de los desechos, y los habitantes reportarán y tomarán fotografías y video de acciones indebidas como el acarreo de material, restos de animales u otros desechos que puedan afectarles, para que la autoridad pueda actuar.