Piden madres intervención de AMLO ante presunto abuso de Fedepales

Familiares de Francisco, Omar y Miguel Ángel, denunciaron que los jóvenes fueron llevados por Fedepales por un delito que ellos no cometieron en el municipio de Celaya; por lo que sus madres aprovecharon la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Salamanca, para solicitar su intervención, en el caso que se les acusa de un delito que presuntamente no cometieron, además de que les fueron “sembradas” evidencias en el vehículo que se trasladaban, el día que fueron detenidos.

De acuerdo a las mamás, a los jóvenes les sembraron armas que aparentemente fueron usadas en algún delito, hoy los inculpan de un delito que no cometieron; los jóvenes, son estudiantes, uno de ellos con Visa para trabajar en estados unidos, hoy los jóvenes están detenidos, mientras que la Fiscalía del Estado, no ha realizado bien su trabajo de investigación, a decir de las madres.

“Ellos fueron arbitrariamente por la patrulla 7005 en Celaya, los llevaron a barandillas, los martirizaron a golpes, ahí estuvieron ellos sin que nos los dejaran ver, ahora sí que cuándo nos dimos cuenta que habían detenidos porque fue entre seis y seis media de la tarde, del lugar se los llevó una patrulla que no traía placas (…) hubo un suceso como a las nueve de la noche en Celaya como a las nueve de la noche del que los inculpan, cuando nada tenían que ver, esto fue el 27 de junio pasado”, refirió María del Rosario Sánchez Navarrete madre de Francisco.

Aunado a ello, María dijo que al momento en que detuvieron a su hijo, él se encontraba en recuperación luego de que fue intervenido quirúrgicamente tras una ruptura de tendón.

“A ellos les sembraron que tenían armas, cuando no es verdad, tanto así que no se cuenta en las carpetas con los estudios de las armas que demuestren con huellas que ellos las traían, queremos justicia, para que vean que los muchachos no traían armas, por los testigos que vieron cómo se las sembraron, mi hijo traía yeso en su pierna, él no pudo haber cometido el crimen del que se le acusa en esas condiciones, si tenía que caminar hasta con muletas”, agregó.

Los jóvenes son originarios del municipio de Juventino Rosas a decir de sus madres, son jóvenes a los que están inculpando de algo que ellos no hicieron, actualmente están detenidos y en proceso.