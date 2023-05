PAN analiza número de recursos que interpondrán tras “madruguete” en el senado

León, Gto.- La senadora de la República, Alejandra “La Wera” Reynoso, dijo que desde el PAN están analizando cuántos recursos interpondrán contra la aprobación “inconstitucionalidad” de seis reformas que realizó el grupo parlamentario de Morena hace una semana.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El grupo de Morena en el Senado, aprobó la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para crear un nuevo organismo en el que 13 secretarías de estado formarán parte del consejo principal, así como el voto contra la creación de la aerolínea militar y permita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quedarse con el 80 por ciento de los ingresos a los turistas.

Incluso aseguró que de la misma forma, “violando la ley”, intervinieron en la iniciativa 3 de 3 de la que el PAN estaba a favor, sin embargo, destacó que el problema fue en cómo lo hicieron.

Local Pide Salim prisión para notarios “tranzas”

“De la aprobación que hizo Morena y sus aliados malhecha, además, violando todos los procesos sin el quórum reglamentario que es como arrancaron o reanudaron esa sesión, no solamente eso es lo que estaremos observando que realmente no tenían el quórum con el que aprobaron una licencia de una senadora que está de comisión en el Senado (...) además, una reforma constitucional con la cual estamos de acuerdo, debo decirlo que es la 3 de 3 que era para que los deudores alimentarios o violencia contra la mujer no pudieran ser candidatos, eso estábamos de acuerdo, el problema es cómo lo hicieron”, dijo.

Esto ocurrió el pasado 28 abril, mientras que en el Zócalo de la Ciudad de México se estaba llevando a cabo el concierto de la cantante española Rosalía, promovido por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la Cámara Alta del Senado convocó a sesión a una sede inusual para sacar los temas pendientes en materia legislativa, destacó la panista.

En este sentido, Alejandra Reynoso dijo que se están analizando todos los detalles jurídicos para poder interponer los recursos necesario una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

“Todos los detalles jurídicos se están revisando para interponer los recursos - ¿Cuántos se interpondrán? - Estamos todavía revisando porque además no solamente es el PAN con el bloque de contención, porque insisto es el proceso legislativo, de cómo se violó, es la inconstitucionalidad en algunas de las leyes”, dijo.

La senadora panista comentó que el punto de quiebre en la sesión fue el nombramiento de los dos comisionados que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).