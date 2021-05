PAN acusa a AMLO de delincuente electoral por meter mano en elecciones

León, Gto.- De delincuente electoral y violador de la ley no bajan a Andrés Manuel López Obrador, pues el Partido Acción Nacional lo acusa de meter mano en el proceso electoral de sus candidatos en todo México.

Román Cifuentes, dirigente estatal del PAN en Guanajuato, confirmó que AMLO abiertamente señaló que está metiendo mano en el proceso electoral de Nuevo León, mientras que también se ha visto que el presidente se mete en los asuntos políticos.

“Esto lo convierte en un delincuente confeso, está señalando abiertamente estar metido en el proceso y esto obviamente viene a reafirmar algo que ya es un modus operandi de este presidente de la República, algo que ya es una regla, violentar la ley, ser omiso a su cumplimiento”, comentó.

Cifuentes Negrete comentó que AMLO sólo quiere protagonismo y que es un narcisista que sólo se interesa en él, que no ve por los demás y que pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya le ha puesto una medida cautelar por no respetar la veda electoral, sigue realizando confesiones en donde no respeta en absoluto la democracia.

El dirigente estatal del PAN hizo un llamado a las autoridades electorales tanto del INE como del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para que tomen en cuenta las declaraciones que tiene el presidente y hagan algo al respecto, pues está afectando por completo la democracia.

También señaló que en Guanajuato se ha solicitado a todos los candidatos y personal del partido a que no incumplan con los procesos electorales, que participen en los debates y que estén atentos a la ciudadanía, respetando la democracia en la entidad.