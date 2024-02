Nombran candidata del Partido Verde a Alma Alcaraz

León, Gto.- En sesión del Consejo Político Estatal de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández recibió el nombramiento como candidata del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato para la gubernatura.

El evento se llevó a cabo en la sede estatal del partido en la Colonia Andrade, en donde Sergio Contreras, dirigente del Verde en el estado, manifestó su respaldo y el del partido hacia la candidata de Morena que va en alianza con el partido del Tucán y el Partido del Trabajo.

“Alma es el perfil idóneo para representar los intereses partidistas de nuestra plataforma y de nuestros principios para construir un proyecto que nos lleve a ganar la gubernatura del Estado de Guanajuato en la próxima elección del 2 de junio vemos en ella la esperanza y el alma que Guanajuato necesita para construir todos un mejor estado y finalmente sacar a los paniaguados de Guanajuato”, declaró.

Invitó a la militancia del Verde y de Morena a buscar la alternancia en el estado, la cual “ya le urge a los guanajuatenses desde hace mucho”.

Sergio Contreras afirmó que los militantes del Partido Verde están comprometidos con la cuarta transformación y caminarán todo el estado para hacer realidad los proyectos de esta coalición.

Por su parte Alma Alcaraz afirmó que la Cuarta Transformación también es verde y agradeció el apoyo que este partido le brinda para alcanzar el objetivo de terminar con 30 años de panismo.

“Los políticos del verde en el pasado lucharon por garantizar los derechos laborales de los mexicanos como la libre sindicalización y el fin del outsourcing, el verde también su movió voluntades para la construcción de la guardia nacional, y estoy convencida que ese apoyo darán al paquete de reformas que planteó hace unos días el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador”.

“Hoy con humildad y con cariño puedo decir que me siento una de ustedes por el acompañamiento que se ha tenido con la cuarta transformación, cuenten conmigo amigos del verde para seguir impulsando la agenda ambientalista, por preocuparnos por la conservación de las especies, por el aire limpio, por el derecho humano a un ambiente sano, por el agua que hoy tenemos, un gran problema en el estado, esta no es una simple coalición partidista, vamos más allá por un proyecto de cambio, no es una coalición de poder que acostumbran los del PRIAN que se reparten notarías, secretarías, el instituto de transparencia en Coahuila y los despachos donde se recibe el dinero, vamos por que la cuarta transformación llegue al Estado de Guanajuato junto con el verde”, concluyo.

Alma recibirá la constancia en San Felipe que es gobernado por el Verde, el sábado a las 12 del medio día.