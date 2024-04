No se presentó la influencia de visitantes como en años pasados

Habitantes de las comunidades de la zona norte, manifestaron que durante las vacaciones de la Semana Santa no se presentó la afluencia considerada de turistas en la cuenca alta del río Temascatío a comparación de años pasados, donde se presentaban alrededor de tres mil visitantes durante los fines de semana.

"La presa de Mendoza, la otra que está más arriba así como el río temastacío han estado secos, y eso irá creciendo más porque no hemos tenido las lluvias como en años pasados; en este año, no tuvimos muchos turistas ya que el atractivo de esta zona son las presas y la cuenca alta del río, pero por la falta de agua no hay turismo en esta zona”, explicó Ventura Rodríguez, habitante de El Estanco.

Durante las temporadas de vacaciones y para los fines de semana estas actividades son un aliciente para las familias / Fotos/José Almanza

En ocasiones anteriores, en las fechas de Semana Santa las comunidades de la zona norte, se veían abarrotadas por la gran cantidad de turistas que llegan a este lugar a pasar un rato en familia y de esparcimiento.

A decir de los habitantes de estas comunidades externaron que se presentaba una afluencia cercana a los tres mil visitantes tanto en la cuenca alta del río temascatío, en donde el río y las presas cuentan con poca agua, lo cual no es atractivo para los turistas.

“Cada vez es menos la cantidad de agua en las presas, no se día en el río que está seco y esto no es atractivo para los turistas, porque lo que ellos buscan es meterse al agua, tanto niños como adultos, pero ahorita ni cómo hacerle, porque no hemos tenido las lluvias como en otros años”, explicó Ventura Rodríguez.

Durante las temporadas de vacaciones y para los fines de semana estas actividades son un aliciente para las familias de las diversas comunidades de la zona norte, ya que esto genera una fuente de ingresos para sus familias, y debido a las inclemencias del tiempo el panorama que tienen los habitantes muy desalentador, esperando que para los próximos meses se pueda mejorar la afluencia de visitantes.