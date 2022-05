No hay casos detectados de hepatitis infantil en Guanajuato

El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, informó que en el estado de Guanajuato no se han detectado brotes de hepatitis en niños, además el estado de Guanajuato mantiene alerta epidemiológica ante los casos de este virus de origen desconocido.

“No hay casos en Guanajuato todavía, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer desde el 5 de abril la aparición de casos de hepatitis en menores de 16 años, cuando se hacen la prueba para identificar qué tipo de caso, tipo A, B, C y E, parece que es por otra causa, se no se ha identificado que está ocasionado este cuadro de hepatitis en los menores”.

Local Higiene fundamental para prevenir casos de hepatitis infantil en Guanajuato

Díaz Martínez dio a conocer que en los 46 municipios por medio de las Jurisdicciones Sanitarias se hace una búsqueda intencionada de casos y los posibles deben ser investigados al ser una infección que no se sabe el tipo de virus que sea.

“Nosotros nos mantenemos alerta, estamos haciendo vigilancia en búsqueda intencionada de casos en los 46 municipios ya hasta el momento no hemos identificado ninguno pero debemos de tener alerta”.

Agregó, “en Guanajuato siempre estamos preparados en el laboratorio de Estatal de Salud Pública que tiene la capacidad de realizar la pruebas ante la presencia de alguna enfermedad, es así como se han identificado casos de hepatitis y la fuente como es el caso de hepatitis A en los niños, como dengue influenza”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El Secretario de Salud, dijo que la enfermedad se contagia vía oral fecal, como la hepatitis A, con alimentos o agua contaminada, también al no lavarse las manos, por eso es más frecuente en niños y niñas hasta los 16 años.

También dio a conocer que es una hepatitis que puede transmitirse en contagio sexual, o a través de transfusiones de sangre o el uso de jeringas compartidas, o de instrumentos punzo cortantes como es la hepatitis C. Este tipo de hepatitis puede causar fibrosis hepática y cirrosis hepática.

Síntomas

Los síntomas para estar alerta es la ictericia; es decir que las conjuntivas, las escleras, o la piel se tornen de un color amarillo o verde y el color de las heces sea blanco, también puede haber fiebre, dolor abdominal y dolor en la zona hepática.