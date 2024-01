No hay amenazas directas contra sacerdotes en Valtierrilla: Obispo

A pesar de que una parte de la comunidad religiosa de Valtierrilla, en el municipio de Salamanca, se encuentra preocupada por las recientes presuntas amenazas que han sido denunciadas por la posible presencia de inseguridad en las próximas fiestas patronales, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que hasta el momento no tiene reporte de ello, pero señaló que habrá de investigarse la situación para tomar alguna determinación.

En su rueda de prensa dominical, Enrique Díaz Díaz comentó que no estaba enterado de las amenazas que han recibido los organizadores de las fiestas patronales en Valtierrilla, en el municipio de Salamanca, pero señaló que se aseguraría de investigar dicho suceso para tomar cartas en el asunto.

No existen amenazas directas a sacerdotes de Valtierrilla.

“No he tenido noticias de estas amenazas que han habido, ciertamente en Valtierrilla ha habido un ambiente no tan fácil en torno sobre todo a las fiestas, pero concretamente para la organización de las fiestas del santo patrono no hemos tenido reportes; de hecho, el 26 de enero haremos una peregrinación sacerdotal, como todos los años, y estamos pensando en la celebración del día cinco de febrero, en la que participo yo; no he percibido en las diferentes parroquias que hayamos tenido amenazas directas con los sacerdotes, tal vez en los grupos de organización a veces se encuentran discusiones y diferentes opiniones, esperando que no sea nada grave y trataremos de buscar más información para comunicar si hay algún reporte de esta situación”.

No obstante, el obispo señaló que sí es una posibilidad de que la delincuencia que hay en el estado podría llegar a afectar los festejos de las próximas fiestas patronales, debido que anteriormente en ciertas comunidades dentro del estado han experimentado estas problemáticas, siendo algo grave para la fe de las y los guanajuatenses.

“Desgraciadamente es algo bastante factible en algunos lugares y en algunas diócesis y quizás en algunas comunidades la delincuencia organizada ha cortado las celebraciones de las fiestas, siendo esto muy grave; en cambio, nuestra diócesis fuera de dos casos no muy graves, sí han sido en las actividades alrededor de la fiesta”.