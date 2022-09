No habrá incremento a la tarifa de transporte

Luego de un año y medio en que se ha cobrado una tarifa irregular en el servicio de transporte público en sus modalidades urbano y suburbano, el presidente de la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, Juan Ortega Gasca informó que la tarifa a aprobar no contempla un incremento por lo que de parte del Ayuntamiento sólo se oficializará el cobro de 10 pesos.

“La revisión ha demorado no por omisión, más bien ha sido por cuestión de agenda de las diferentes partes, pero este es un tema que ya se tiene que poner en la mesa, estamos trabajando para que todas las partes podamos coincidir porque no lo podemos seguir prolongando, es un tema que ya no tiene mucha profundidad”, explicó el funcionario.

De igual manera el edil dijo que esta tarifa de 10 pesos se aprobó dentro de la comisión durante la administración pasada, sin embargo, no fue aprobada por el cabildo en turno, por lo que su validación será lo que retomen los miembros del Ayuntamiento para su aprobación.

Local Sin avance en materia de tarifa de transporte público

“Ya tenemos más de un año y medio con esa tarifa, yo creo que no habrá aumento, simplemente darle legalidad , no se va aumentar, las condiciones no dan para eso, a pesar de que sabemos que ha estado variando la situación de los combustibles y refacciones, pero lo que tenemos que ver primero es la estabilidad que ya tenemos en puerto”, agregó.

En cuanto a las sanciones por cobrar una tarifa irregular, el regidor mencionó ya no fueron aplicadas ante la falta de denuncia de parte de los usuarios, “se realizaron algunas de los ciudadanos que hicieron la denuncia mediante el proceso correspondiente, pero al momento no se han sumado nuevas”.

En Salamanca operan más de 500 unidades distribuidas en más de 10 líneas de transporte colectivo, en sus modalidades de urbano y suburbanas, mismas que se consideran suficientes para cubrir la demanda del servicio hacia los diferentes sectores de la ciudad, sin embargo, se informó que se buscará realizar ajustes a los recorridos de algunos derroteros en cuyas zonas se requiera.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“En este sentido en coordinación de la dirección de Movilidad se estudia ampliar un poco los horarios en aquellas zonas donde ha habido más crecimiento y las rutas se quedaron con un horario limitado, por lo que se debe hacer este ajuste de recorrido y horario, claro también en base de un estudio de seguridad para los usuarios y concesionarios”, concluyó.