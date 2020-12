Niñas y niños enfrentan el mismo riesgo de mortalidad por Covid-19

El anticipar el semáforo rojo en el estado fue una determinación gubernamental acertada ante la falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios de un sector importante de la población. Los hospitales se mantienen casi al tope y no se han saturado aún en esta ciudad ante el temor de la gente a atenderse a ese nivel, informó la presidenta del Colegio de Médicos, Carmen Arizdey Rojas.

“Finalmente la gente no está siguiendo las indicaciones, aún cuando estamos en semáforo rojo. A donde usted vaya va a ver que está abarrotado. La gente está haciendo sus compras de fin de año de fiestas y de todo lo demás...”, criticó la facultativa.

La disponibilidad de camas no se ha saturado porque los pacientes tienen miedo de atenderse en hospitales.

Destacó la representante del Colegio de Médicos que el porcentaje de camas ocupadas en la ciudad se ha sostenido en un 97% debido a que los enfermos no quiere ir a los hospitales porque tienen miedo y optan por cursar el contagio en casa, lo cual es bueno, sin embargo en el caso de complicaciones de la salud se debe acudir a estos centros de atención médica.

Dijo que aunque la mayoría de la población ya tiene una experiencia cercana de un fallecimiento por Covid-19 no se siguen las medidas que son indispensables. “No hay tratamiento para esta enfermedad y lo que mejor funciona es quedarse en casa y cubrir los protocolos de prevención.

Yo no sé por qué la falta de temor de la gente... pensábamos que sólo iban a morir las personas muy mayores o las que tienen otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión o cáncer. Y estamos viendo que la mayor cantidad de personas que están muriendo también abarcan grupos de edad de personas más jóvenes y sin antecedentes de riesgo por la alta exposición que tenemos al virus”.

Ante la creencia de que las niñas y niños no se contagian y no mueren por Covid-19 mencionó “sí se enferman, pero no había tantos casos porque se habían expuesto menos menos al virus”.

“Aunque el coronavirus no se desarrolla con la misma facilidad como en los adultos y (las niñas y niños) no presentan casi síntomas”. En el estado se ha registrado muertes en esas edades, sólo que no son muy mencionados... porque generalmente han tenido otros factores de riesgo como cáncer o leucemia...”, puntualizó.

Precisó también que las niñas y niños se enferman con mas facilidad por que sus mucosas son más húmedas y generalmente son asintomáticos y pareciera que sólo cursan una gripe común. Este sector de la población es más fácilmente portador del virus y contagian con mayor facilidad a otras personas.

Frente a esto Carmen Arizdey señaló que no es pertinente el retorno a clases presenciales en la educación escolar básica en el mes de enero y así lo han considerado las autoridades estatales.