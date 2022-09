Necesita "Pepe Chuy" apoyo de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato

José de Jesús Díaz Armenta, mejor conocido como “Pepe Chuy”, es un pequeño de siete años de edad que sufre de Tetralogía De Fallot, enfermedad que afecta la estructura del corazón, por lo que requiere apoyo para solventar una cirugía a corazón abierto y en conjunto con su tía hace un llamando al secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, para que puedan recibir ayuda, debido a que la intervención quirúrgica es muy costosa.

A su corta edad Pepe Chuy ha tenido que enfrentarse una serie de situaciones desafortunadas; una es su enfermedad y otra, la muerte de sus padres hace dos años en la ciudad de México. Aunque desconoce la magnitud de su padecimiento, lo único que este pequeño guerrero desea es poder realizar sus actividades como todos los niños de su edad, pero para lograrlo necesita el apoyo de Salamanca y las autoridades.

María Díaz, tía y ahora madre de José de Jesús, es la mujer que se quedó a cargo del pequeño tras la muerte de sus padres, describe al pequeño Pepe Chuy como un niño inquieto y travieso que ama hacer ejercicio e ir a la escuela, por eso, es consciente de lo necesaria que es la cirugía para su hijo.

“Soy la responsable de Pepe Chuy, desde la muerte de sus padres, yo no sabía que estaba enfermo y me empiezo a dar cuenta cuando comenzó a sentir molestias cada vez que hacía ejercicio, veía como le faltaba el aire y comenzaba a ponerse morado, lo llevé al médico y es ahí donde me enteró que mi niño tiene una enfermedad muy grave y que si no se atiende puede ocasionarle daños severos (…) No tengo los medios para hacerle la operación a mi niño, estoy sola, trabajo y trato de sacarlo adelante, pero desafortunadamente la operación es un gasto muy grande que sola no puedo cubrir", dijo.

Con la voz entrecortada María, solicitó apoyo a la Secretaría de salud de Guanajuato y a su titular Daniel Díaz Martínez, para que José de Jesús, reciba ayuda.

"Yo puedo seguir trabajando y sacándolo adelante por mí no hay ningún problema, pero un gasto como éste, no lo podría cubrir completamente porque estoy al día y si ellos nos ayudan sería demasiado buena para sacarlo adelante con su enfermedad, eso es lo único que estaría pidiendo (…) Mi niño tiene muchas ganas de salir adelante, yo quiero verlo triunfar y verlo convertido en todo un hombre, espero que lo puedan ayudar en esta situación”, expuso.

A través de la Asociación Voluntaria Salmantinos en Acción (AVSA) y el proyecto Soñadores AVSA, Pepe Chuy, se convierte en el séptimo soñador y el próximo 11 de Septiembre celebrará su cumpleaños donde tendrá como sorpresa la visita de Spiderman, su superhéroes favorito, por eso manda un mensaje a la ciudadanía salmantina y las autoridades de Salud “, me gustaría que me ayudarán con la cirugía para poder jugar, porque ahorita me cansó mucho y aunque trato de seguir no puedo”, manifestó