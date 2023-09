Necesario un programa emergente de salud para buscadoras

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Mujeres buscadoras de familiares desaparecidos coincidieron en solicitar a diputados locales de Guanajuato que sea otorgada una cartilla de salud para las madres buscadoras. El representante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, Raymundo Sandoval Bautista, propuso que se implemente un programa emergente en esta materia.

María Concepción Sierra manifestó que ella está en búsqueda de su hija y señaló que es importante que se les otorgue apoyo en los hospitales, “no queremos que nos manden a particulares, pero que sí nos atiendan en los públicos porque nos tratan de la patada”.

Refirió que hay compañeras que tienen problemas de salud como diabetes, cáncer o pérdida de la vista, que antes de perder a sus familiares no los tenían.

Aseguró que ella ingresó una petición ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la conclusión que le dieron es que a su hija la desaparecieron por “trata de blancas”.

Margarita Conejo Grana, representante del Colectivo a Tu Encuentro AC afirmó que han solicitado a Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, afirmó que desde la creación de este organismo solicitaron poder contar con la cartilla de salud para las personas buscadoras, pero nunca fueron escuchadas.

Dijo que no sólo a las mujeres se les debe apoyar en cuestiones de atención a la salud, también a los hombres porque hay padres, hijos, hermanos o esposos que padecen depresión e insomnio.

Por su parte, Raymundo Sandoval Bautista destacó que la cartilla de salud puede implementarse ya en la entidad, “hay experiencias exitosas en Veracruz, por ejemplo, que han dado cartillas de atención médica a madres buscadoras a manera de garantizar el acceso a la salud”.

Consideró que en la Comisión de Víctimas del Estado de Guanajuato ya se puede implementar sin necesidad de hacer reformas a la ley de la materia a nivel local.

Agregó que la misma Ley de Víctimas permite crear programas emergentes, “recordar que la comisión de víctimas está gastando siete de cada diez pesos en apoyos sociales y sólo el dos por ciento en procesos de reparación integral del daño y eso requiere que revisemos cómo está funcionando el fondo, para qué se está ocupando y si hay una demanda muy sentida en el ámbito de salud, la comisión tiene que ser sensible”.

“Habría que tener un programa emergente para atención médica de madres buscadoras”, concluyó.

A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde manifestó que la atención médica para personas buscadoras ya está en la ley, pero no son cubiertos o cumplidos por la autoridad, y propuso que se hiciera llamado a las autoridades para que den seguimiento a este tema.

“Ya lo he dicho en muchas ocasiones, sirve de muy poco tener buenas leyes si no son seguidas por las autoridades, podemos hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo, pero si la propia autoridad que es la encargada de ejecutar los programas no lo está haciendo, queda un vacío”, finalizó.

Todo el apoyo del estado: Alcántar

Debe darse todo el apoyo institucional necesario a las personas buscadoras del estado de Guanajuato por la cantidad tan enorme que ha crecido en el número de desaparecidos en este sexenio a nivel federal, enfatizó el diputado Rolando Alcántar Rojas.

El legislador local manifestó en entrevista que se debe trabajar muy fuerte en ello, “si por algo la federación no tiene la capacidad, no tiene la voluntad, por supuesto que por parte del estado siempre la hemos pedido y además hemos tenido una muy buena respuesta por parte del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y por las instancias estatales para poder apoyar a las familias buscadoras”.

Dijo que sin lugar a dudas se dará seguimiento a la protección a estas personas buscadoras para que quede garantizado que contarán con el mismo y que corresponde otorgar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que encabeza Alvar Cabeza de Vaca.

De hecho, la semana pasada, luego de unas horas de plantón que hicieron afuera del Teatro Juárez de esta ciudad de Guanajuato, el funcionario federal acudió para dialogar con las personas manifestantes y ahí se comprometió en no retirar el respaldo cuando ellas salgan a campo a buscar a sus desaparecidos.

Alcántar Rojas enfatizó que se dará el seguimiento para que se dispongan de todas sus capacidades habidas y por haber para este tema tan importante tan sensible para ellas y para toda la sociedad guanajuatense.

Luego de la movilización que hicieron las personas buscadoras la semana pasada, el legislador local recalcó “en mi caso particular hay un tremendo compromiso con este tema, que requiere toda nuestra empatía y todas nuestras facultades como gobierno, cada quien en su ámbito de competencia y se debe dar todo el respaldo para las madres buscadoras”, terminó.