Municipios cumplen con actualización de programa de prevención

GUANAJUATO, Gto.- El presidente de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Martín López Camacho informó que los 46 municipios han cumplido con la actualización de sus programas de prevención social, aunque en la aplicación de sus sistemas de justicia cívica muchos se han retrasado por cuestión de recursos.

En entrevista para la OEM, dijo que estos son algunos de los resultados que se han dado con la visita a los 46 municipios del estado y hasta el momento ya son 32 en donde ha sostenido las reuniones con los representantes de las Comisiones Municipales de Prevención y los titulares de las áreas de seguridad pública e integrantes de ayuntamientos y alcaldes, así como de los propios ciudadanos.

El legislador local dijo que se ha dialogado con las autoridades de los municipios para ver también los planes de seguridad y una recomendación es que se pongan al parejo en el tema de la justicia cívica, para que todos cumplan con la ley.





El diputado Martín López Camacho dijo que hay retraso de varios municipios para implementar sus sistemas de justicia cívica por falta de recursos.





De igual forma, López Camacho señaló que las autoridades de los municipios han externado la falta de recursos “aunque también se les ha dicho, para obtener dinero en materia de seguridad también los municipios tienen que hacer su chamba, no habrá dinero nada más por estirar la mano, hay un programa estatal que obliga a cumplir los 46 compromisos para reflejar que están trabajando de manera responsable e integral”.

El diputado local manifestó que, aunque los 46 municipios cuentan con su programa de prevención del delito, “sin embargo no solamente es importante tenerlo, es que realmente se hagan las labores de prevención y midan los resultados contra lo que se detectó”.

Las actividades de la Convención Legislativa

Enfatizó “tenemos planeada una reunión extraordinaria en este mes de septiembre de la Convención Legislativa para desarrollar las metodologías que tenemos respecto de las iniciativas que van referidas a reformar la ley de movilidad”.

De igual forma, mencionó que la segunda reunión plenaria de esta Convención será el próximo mes. Aquí se hará una relatoría de todo lo que se encontró en la gira por los 46 municipios del estado de Guanajuato, y dar seguimiento a las dos iniciativas que se tienen presentadas a fin de dar seguimiento al diagnóstico que se tiene sobre las Unidades de Análisis de la Información y otras acciones que se van dando en la dinámica de este organismo legislativo de seguridad.

Dijo que los resultados en el tema de seguridad no son inmediatos, a veces no son ni a corto ni a mediano plazo, es de largo hacia adelante, pero no hay que perder la continuidad y eso es lo que estamos haciendo en la Convención.