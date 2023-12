Mujeres de entre 15 y 26 años, principales víctimas de drogadicción

Mujeres de entre 15 y 26 años, son las principales víctimas de drogadicción por parte de hombres, con la finalidad de abusar de ellas; así lo reveló el colectivo feminista de Salamanca al detectar esta actividad en reuniones familiares y en eventos sociales, para evitar ser una víctima, se identificó la necesidad de hacer campañas de prevención y consentimiento para evitar el consumo no consensuado de estos estupefacientes en las mujeres.

“Es más común de lo que creemos que sucedan este tipo de situaciones que las drogan para luego abusar de ellas, pero ahorita Regla Rota no ha recibido ninguna denuncia de ella o de alguna otra, hasta la fecha no, pero se sabe que es común; estos hechos se da en todo hasta en una reunión familiar, una fiesta o en una discoteca”, explicó Patricia Vega, integrante del Colectivo Regla Rota.

El colectivo feminista comentó que estos hechos en contra de la mujer se suelen presentar entre los 15 años hasta los 26 años de edad, en donde los victimarios suelen seleccionar a las jóvenes para poder poner alguna sustancia en una bebida que estén consumiendo.

“Lo que entiendo yo que le sucedió es que fue para drogarla, pero lo que sucedió es que le alteró el sistema nervioso que estuvo a punto de perder la vida; aquí es ver cómo ellos tienen acceso a este tipo de sustancias que puede hacer que una persona pierda la conciencia”, señaló.

Ante los hechos ocurridos el pasado fin de semana, la integrante del colectivo Feminista Regla Rota comentó,“aquí el detalles es hacia los hombres, ya debemos de dejar de culparnos a nosotras, siempre nos responsabilizan a nosotras, los hombres deben de entender que un no, es un no; debemos hacer campañas de prevención y poder hablarles de consentimiento a los hombres y a nosotras sobre el autocuidado, pero en realidad no somos las responsables, son ellos”.

La integrante Patricia vega, añadió que se necesita un arduo trabajo por parte de las diversas instituciones escolares para que los jóvenes no ingresen este tipo de sustancias y pongan en riesgo la salud de sus compañeros.

“Esto es difícil regularlo, pero el detalle es que se debe de regularizar las sustancias, es común que se den muchas sustancias en las escuelas, a partir de secundaria y preparatoria; es importante hablarle a los hombres, enseñarles y decirles sobre el consentimiento siempre”, finalizó.