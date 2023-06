Morena no tiene garantizado el triunfo en elección presidencial en 2024.

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Que Morena haya ganado el Estado de México no le garantiza que mantenga la presidencia de la República en 2024, consideró el diputado Rolando Alcantar Rojas, quien dijo que cuando ganó Vicente Fox y luego Felipe Calderón Hinojosa, el PRI ganó esa entidad federativa.

En entrevista para la OEM, el legislador panista hizo referencia a la derrota que sufrió la coalición Va por México PRI-PAN-PRD, en el Estado de México y dijo “siempre hay que aprender todas las lecciones necesarias y los números deben analizarse con profundidad”.

Efectivamente, dijo, el estado más grande de México lo ganó Morena junto con los partidos con los que hizo coalición, pero no lo ganó con el margen que estaban cantando la coalición encabezada por Morena.

Esta victoria de Morena en dicha entidad “es una mera referencia que quien gane este estado podría ganar la presidencia de la república en las siguientes elecciones, una golondrina no hace verano”.

Partidos de oposición en alianzas podrían dar sorpresa en 2024.

Recordó que cuando ganó el guanajuatense Vicente Fox Quesada y cuando lo hizo posteriormente Felipe Calderón Hinojosa, el Estado de México lo ganó el PRI, no hubo premoniciones en ese sentido.

No obstante, Alcantar Rojas externó “es el momento adecuado para que los partidos políticos en lo individual o como coalición den una oferta y una alternativa clara a la sociedad, muy claramente definida para que la pueda valorar qué es lo que quiere con su país y haya unas elecciones democráticas, no solamente en el proceso, que lleva muy bien siempre el Instituto Nacional Electoral (INE), sino más en lo que significa votar por una convicción de alguna expectativa o estilo de gobierno”, terminó.

El reto es conquistar a indecisos

Por su parte, la diputada priísta Yulma Rocha Aguilar manifestó que un reto que se debe visualizar es conquistas a los indecisos o de quienes no van a votar porque es muy alto en nivel de abstencionismo, “y eso quiere decir que los partidos políticos tienen todavía mucho que hacer porque no están haciendo las cosas suficientes para captar la confianza, la atención, de todas aquéllas y aquéllos ciudadanos que no salen a votar por alguna razón”.

Externó que no hay garantías para nadie, con miras a las elecciones para la presidencia de la república, “el trabajo democrático tiene que darse a diario, nadie gana para siempre y tampoco nadie pierde para siempre”.

Recalcó que los partidos políticos deben tener una mayor humildad tanto en el triunfo como en la derrota.

Resultado histórico

A su vez, el diputado local del Partido Verde, Gerardo Fernández González, afirmó fue un triunfo histórico el que tuvo la coalición encabezada por Morena en el Estado de México y es una muestra de lo que puede pasar para el 2024, “con la victoria de la maestra Delfina se consolida la visión de que una mujer puede ganar y se consolida el liderazgo que tiene Claudia Sheinbaum, lo que veo es un buen proyecto, una buena candidata y una buena alianza puede ser la diferencia en la elección del próximo año”.

El verde va con Claudia

A su vez, el líder estatal del Partido Verde en el estado, Sergio Contreras Guerrero, entrevistado vía telefónica al encontrarse en la Ciudad de México, afirmó que la derrota del PRI “termina con décadas de corrupción y malos gobiernos en el Estado de México”.

Morena no tiene garantizado el triunfo en elección presidencial en 2024.

Señaló que están a la espera que se tome el proceso de determinación de las candidaturas a la presidencia de la república, “yo lo he dejado muy claro, desde mi óptica quien cuenta con el perfil indicado y sobre todo para ser la mejor representante de nuestro partido, es Claudia Sheinbaum, porque es una científica, es una ambientalista, más que una política y ella es quien podría llegar a México a la transición energética, para seguir construyendo un proyecto de nación viable y exitoso en nuestro país”.

Que no haya fracturas

Finalmente, el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con los precandidatos, con la mayoría de los gobernadores y con la dirigencia nacional del Partido a quienes llamó a la unidad para que no se fracture el movimiento.

“Mantener la unidad es la clave y por supuesto seguir trabajando como lo está haciendo el presidente en beneficio de la gente”.

Creo que vienen cosas interesantes, en la próxima inauguración del tren Maya, la refinería Dos Bocas ya va estar procesando combustible; el tren Inter Oceánico, las grandes obras del sexenio, además de la concluida como el aeropuerto Felipe Ángeles, vienen con la continuación de la política de bienestar, de estabilidad económica y la búsqueda para que se logre la paz y la tranquilidad que necesita nuestro país, concluyó.