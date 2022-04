Modelos de formación infantil en el hogar repercuten de manera activa en la sociedad

Existen diferentes estilos de crianza, en cada uno de ellos, se adoptan distintas posturas y esto influye en la forma cómo reaccionan las y los hijos, siendo esto el resultado de la forma de crianza, informó la investigadora y psicóloga Sylvana Zamudio respecto a los modelos de formación infantil en el hogar y su repercusión en la sociedad.

En este contexto, la docente en psicología de la Universidad De La Salle Bajío refirió que los padres de familia, deben trabajar y participar en una crianza que beneficie a los menores; explicó que existen diferentes estilos de crianza; autoritario, permisivo y autoritativo, en cada uno de ellos, se adoptan distintas posturas y esto influye en la forma cómo reaccionan las y los hijos, siendo esto el resultado de la forma de crianza.

Dentro del estilo de crianza autoritativo se permite que la o el hijo se auto-regule, se explica cuáles son las implicaciones de sus conductas y las consecuencias que puede obtener, el tutor o tutora explica al infante las situaciones y éste toma las decisiones de una manera pensada, “no es lo mismo que cuando le dices no toques eso, el niño pregunta por qué y simplemente se le responde porque yo quiero”, detalló.

Puntualizó que los adultos son responsables de enseñar desde la infancia cómo conducirse, las reglas en casa y de conducta social; “existe una nueva tendencia de permitirles que actúen por iniciativa propia, pero si no les son explicadas las reglas y consecuencias, el menor va a tomar decisiones que no están informadas por lo tanto cuando el menor cometa un error no podrá reflexionar por qué estuvo mal”.

Local Ayuda DIF Estatal a mejorar condiciones de vida de menores

Sylvana Zamudio añadió que la crianza autoritativa ha probado ser la más indicada para tener una niñez saludable y feliz, al mismo tiempo que se guía a los menores, se les da la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones. Esta forma de crianza se ve reflejada en la escuela, en la sociedad, con sus amigos e incluso como adultos en el trabajo porque ha comprendido las consecuencias de las acciones, sin embargo, el desarrollo socioemocional es importante, para identificar y reconocer emociones, para saber cómo reaccionar ante las otras personas.

“El estilo de padre autoritario, por el contrario, es aquel que dice aquí se hacen las cosas porqué yo digo, porque soy el papá; esto puede marcar la conducta del infante en dos vertientes, la primera es imitar el comportamiento del padre o la madre y no aceptar razones o volverse una persona sumisa y que siempre esté esperando que le digan que hacer, incapaz de tomar decisiones”, explicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En conclusión mencionó que una niñez saludable y feliz es aquella donde se le permite al niño y niña ser felices con lo que quiere hacer, pero también guiándolo; “si nosotros permitimos que el menor se desarrolle libremente con todas las posibilidades de hacer lo que le gusta, pero siempre marcándole las cosas que son correctas e incorrectas; si dejas que exprese lo que siente y lo que piensa, va a confiar en ti”, concluyó.