Mínimas pérdidas tras anegaciones

Luego de las afectaciones por anegaciones en cultivos de la zona norte del municipio en el mes de octubre, el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) local, Héctor Ortega Razo, dijo que este fenómeno no provocará encarecimiento de productos como el maíz, pues la pérdida de este tipo de siembras fue mínima.

El presidente de la CNC indicó que las pérdidas económicas y siembras aún no se pueden cuantificar debido a que las trilladoras no han podido entrar a los cultivos, ya que la tierra continúa humedad.

“En resumen no podemos cuantificar a cuánto asciende la pérdida, porque mientras no entra la trilladora no se puede hacer una evaluación, porque ya sea que puedan ser muy significativa en algunas partes, en otras tiene que ser de un porcentaje de 30 ó 40%”, explicó.

En Salamanca se dañaron alrededor de dos mil 800 hectáreas en diferentes grados, algunas con más de un metro de agua, además dijo que algunos de los cultivos que se dañaron fueron el sorgo y el maíz, sin embargo esto no impactará en el mercado.

“En lo que respecta al maíz las hectáreas que fueron afectadas no son muy significativas porque tenemos más de 30 mil hectáreas aquí en Salamanca, la afectación se puede decir que es mínima No creo que se refleje en el mercado, no creo que haya encarecimiento”, indicó.