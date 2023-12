Mantiene CMAPAS eficiencia energética

La eficiencia energética en los sistemas hidráulicos de los 40 pozos del Consejo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), es una de las tres mejores de los organismos operadores en el estado, así lo señaló su titular Ulises Banda Coronado tras la auditoría eléctrica que lo dictaminó en el uso y aprovechamiento del recurso.

Nosotros, si no me equivoco, los últimos datos que chequé en el mes de junio o julio, estamos entre los tres mejores organismos del estado, el número uno es León en eficiencia eléctrica, incluso contratamos una auditoría eléctrica, nos hicieron un dictamen de cada pozo de cómo mejorar la eficiencia, pero estamos ahí muy bien somos entre el segundo y tercer lugar en ese recurso, no gastamos tanto”, destacó el funcionario.

En este mismo sentido dio a conocer que el CMAPAS cuenta con una partida específica para el pago del suministro de energía eléctrica, por lo que no se tiene riesgo alguno de que haya cortes en el suministro por falta de pago. “Nosotros tenemos un recurso destinado a eso, tenemos una planeación a corto, mediano plazo para todas esas acciones de la operación de 40 pozos”.

En cuanto a la calidad del agua que se suministra a los hogares salmantinos, Banda Coronado aseguró que es buena y que por el momento no representa algún riesgo, sin embargo, reconoció que en algunos pozos se dejó de extraer el líquido debido a su contaminación, los cuales se clausuraron en administraciones anteriores.

“Estamos trabajando mucho en ello, la calidad del agua en este momento no pone en riesgo a las familias salmantinas, hay lugares en dónde si hemos cancelado pozos que no se extrae que es en la zona oriente de la ciudad, los pozos que en un momento pudieran poner en riesgo a los usuarios no están trabajando, están cancelados ya, los pozos que actualmente trabajamos no ponen en riesgo a la población (…) en esta (administración) nada más ha dejado de funcionar uno, que es el pozo que está en Bugambilias, pero no por agua contaminada, si no porque ya no daba la suficiencia, se colapso el pozo dejo de dar el agua necesaria y lo cambiamos a Loma de Granados, pero no hemos cancelado otros pozos, los pozos que actualmente trabajan si tienen la calidad del agua apropiada”, concluyó.