Los estudiantes de Guanajuato están en los 10 mejores del país: ITM

Los estudiantes de Guanajuato están entre los 10 mejores del país, sin embargo, el municipio de León a comparación de ciudades más pequeñas son los más subdesarrollados para crear una nueva fortaleza para las industrias del futuro, así lo consideró Bernd Rohde, director general de Hannover Fairs México.

“El estado de Guanajuato está dentro de los primeros diez estado de la república en parámetros tecnológicos y educativos, en el caso de León hay un reto mayor con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez para que impulse a jóvenes a adentrarse a la creación e innovación de prototipos debido a que la Premiación M-tech hubo más ganadores de las ciudades pequeñas que en este municipio”, mencionó Bernd Rohde.

M-Tech es una competencia organizada por Hannover Fairs México y el Gobierno del Estado de Guanajuato, que tiene como objetivo impulsar la participación de las y los jóvenes estudiantes de nivel de educación básica y media superior en el campo de la robótica.

Con igualdad de oportunidades

El director resaltó que en este ámbito la participación de las mujeres en profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática continúa avanzando en un mundo en el que brindan un valor agregado al sector industrial.

Rohde, dio a conocer que el compromiso con las jóvenes es impulsarlas en carreras relacionadas con la robótica y automatización, recordó que en el primer ITM (Industrial Transformation México) realizado en el año 2019 difícilmente participaban equipos de estudiantes mujeres de secundaria participar en competencias como M-Tech y este año ya presentaban proyectos de innovación.

“Lo que me inspira es ver jovencitas desde 13 años que en equipo tenga la iniciativa, el empuje de no ver límites, es estimulante ver que en Guanajuato las mujeres ya no se ponen fronteras, todo depende de ellas, de su entorno y de lo que quieran hacer para que puedan salir adelante y eso es lo que un país como México necesita para realmente dar ese crecimiento que estamos viendo”, expresó Bernd.

Además, hizo hincapié en que el estado de Guanajuato ya está en la industria 4.0 produciendo con la misma tecnología que una fábrica en Europa, Estados Unidos y cuenta con la misma calidad y altamente competitiva, pero se necesita el talento y Mentefactura de las nuevas generaciones.

Como ejemplo expuso que con la guerra comercial entre Estados Unidos que tiene con China ha dejado de exportar alrededor de 4.5 por ciento de las importaciones, esta sería la oportunidad para que México promoviera la mayoría, en cambio Vietnam está exportando más de ese 4.5 por ciento que desperdició el país por lo que califica como un trabajo arduo para ser competitivo.

“El objetivo de Hannover es que Guanajuato pueda estar cerca de la tecnología en Vietnam o Singapur y lo que buscamos es que los visitantes y estudiantes vean el camino para que la tecnología que nuestros competidores en Singapur están instalando puedan trabajarla y superarla. En un futuro cercano el pequeño empresario que está cambiando su línea de producción se va a volver a un proveedor del sector aeroespacial o automovilístico y sepa hoy que línea de producción debe de montar para que tenga algo más moderno, económico, productivo con menos errores que los competidores como Vietnam”, declaró.

Para concluir, indicó preliminarmente que durante la feria industrial más grande del mundo hubo se superó la cifra de 20 mil visitantes y más de 200 expositores pero en el programa de estudiantes que se lleva paralelo en futuristic mind en el Museo de Ciencias Explora hubo unas limitantes máximo de 5 mil estudiantes y la conferencia “Projects Storm 2022 CINVESTAV”, superó la expectativa con casi 100 investigadores en la que participaron alumnos del Instituto Politécnico Nacional, Guanajuato, quienes trabajan en proyectos de aviones con motores de hidrógeno, con turbinas abiertas o con creación de pasta hecha de hueso de bovino para realizar implantes humanos de hueso.

“Es increíble como cada vez estudiantes le apuestan a la Mentefactura y de ahí viene el compromiso con el Gobierno del Estado de Guanajuato para que se empiezan a ver los resultados, en ese sentido tener la exposición en León fue la mejor decisión, pero se necesita que en este municipio haya apoyo mujeres y hombres en profesiones relacionadas con ciencia y tecnología”, finalizó.