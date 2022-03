Llenos en su totalidad Panteón de las Flores y La Cruz

El Panteón de las Flores y el de La Cruz se encuentran llenos en su totalidad, sin embargo, en el Panteón Nuevo que se ubica rumbo a la comunidad de Mancera existe suficiente espacio para cubrir la necesidad próxima sin ningún problema, aseguró el director de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses.

“Debido a la antigüedad de estos recintos, al ser el Panteón de las Flores el que tiene más de 100 años de que se creó, hoy ya no cuenta con espacio para nuevas inhumaciones, únicamente puede haber algún servicio que haya pagado hace muchísimos años y que el espacio se haya conservado, caso similar presenta el Panteón de la Cruz el cual sólo cuenta con los lugares que ya están pagados o apartados”, dijo.

Sin embargo, detalló que el Panteón Nuevo, que está rumbo a la comunidad de Mancera, existen suficientes lugares para cubrir la necesidad próxima sin ningún problema, y con la posibilidad de ampliación pues cuenta con terreno y sólo se requeriría construir más gavetas.

“Por lo pronto, con la primera sección que está habilitada es más que suficiente, no tenemos déficit y no tenemos prisa por seguir a la siguiente etapa, pero están planeadas dentro del mismo predio, por ahora no existe problema ni de sobrepoblación, ni de falta de espacio”, manifestó.

Explicó que la primera etapa del nuevo panteón contempla 150 gavetas, de las cuales sólo están cubiertas 83, lo que denota suficiente espacio, además de que hay tiempo para ir construyendo poco a poco lo que se va requiriendo.

Actualmente el municipio cuenta con los panteones de La Cruz, Las Flores, Valtierrilla, Cárdenas y el Nuevo Panteón Municipal para brindar atención a la población que lo requiere.