Llama Sophia Huett a denunciar extorsión

Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, hizo un llamado a la población que sea víctima de extorsión a evitar hacer depósitos de dinero a grupos delincuenciales y dijo que las víctimas deben emitir su denuncia ante las autoridades de forma oportuna.

Dijo que las autoridades estatales están preparadas para dar atención a los ciudadanos que sean víctimas de extorsión y destacó que es importante que la población denuncie ese tipo de hechos pues es de la forma como las autoridades pueden intervenir a ayudar a los ciudadanos.

“En términos generales queremos que la ciudadanía tenga confianza y certeza, estamos trabajando en la propia investigación y sobre todo aprovechar el espacio que los medios de comunicación nos abren para mandar un mensaje claro a la gente, algunos grupos delincuenciales y defraudadores aprovechan ese tipo de hechos para amenazar y extorsionar”.

Señaló que ante las extorsiones registradas en el estado realizan trabajo coordinado con las autoridades federales y estatales para privilegiar la seguridad de los ciudadanos, pues dijo que el objetivo es que las personas victimas de ese delito no vivan tal situación en silencio sino que tengan el apoyo de las autoridades.





No deben tener temor de denunciar.





Manifestó que la ciudadanía debe perder el temor a denunciar extorsiones y dijo que por ello trabajan en conjunto con la Fiscalía General del Estado para la creación de espacios en los cuales los ciudadanos pueden hacer su denuncia con confianza para dar paso a las indagatorias que se realizan de forma sensible para no poner en riesgo a las víctimas.

Aseguró que para disminuir la incidencia de extorsión es importante que la ciudadanía comience a crear una cultura de denuncia, ya que es de la forma que las autoridades estarán enteradas y puedan actuar para dar solución a la problemática.

“Se trabaja de manera integral con la Fiscalía en provocar espacios de confianza para que el ciudadano no tenga miedo de ir a denunciar privilegiando siempre su identidad y sobre todo con investigaciones realizadas de manera muy sensible para no poner en riesgo a la persona denunciada”.