Llama seguridad capitalina a cuidarse de los fríos

GUANAJUATO, Gto. El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, Samuel Ugalde García, hizo un llamado a la población a tomar precauciones y cuidarse del frío, pues se pronostica que bajarán más las temperaturas para el jueves 28 de diciembre.

En entrevista, informó que los cuerpos de emergencia se mantienen alertas para atender cualquier reporte que se presente a causa de las bajas temperaturas y ayudar a quien lo necesite.

Agregó que, por las lluvias, también se aumentan los accidentes viales, por lo que es importante que la población tome precauciones y al momento de manejar respete las señaléticas, los límites de velocidad y, si viaja en moto, usar el casco.

Con ello mencionó que se tuvo un saldo blanco en lo que fue el día de nochebuena y navidad en la capital, aunque sí se registraron accidentes en donde hubo pérdidas de vida humana.

Este 26 de diciembre la secretaría de Seguridad Ciudadana atendió un reporte de una persona que se quitó la vida, en Santa Teresa, a lo que Samuel Ugalde reconoció que por las fechas es común que incrementen ese tipo de actos.

En muchas ocasiones es porque las personas se sienten solas y no pueden con esos sentimientos y deciden atentar contra su propia vida, por lo que insistió en las acciones de prevención y poder detectar los síntomas para evitar estos actos.

Sobre nochebuena y navidad, el secretario de Seguridad Ciudadana recordó que se tuvieron días fríos y lluviosos, sin embargo, no hubo muchos reportes de accidentalidad, pues son fechas que normalmente se pasan en familia y en casa.

Agregó que fue más el 25 de diciembre cuando hubo reportes de accidentes en carreteras estatales y federales, por lo que reiteró en la importancia de usar el casco al manejar una motocicleta y, con cualquier vehículo de motor, tomar precauciones pues el pavimiento se hace más resbaladizo con la humedad.

Recordó que el día de navidad se registró un accidente donde una mujer perdió la vida a causa de no usar el casco. La familia viajaba en una moto, donde también iba un menor de edad y el esposo de la víctima, el accidente ocurrió en el acceso Cervera-Las Teresas.

Hubo otro accidente en la zona de Campusano, donde las personas resultaron con heridas leves, pero el choque sí fue aparatoso.

Finalmente, Samuel Ugalde mencionó que el operativo Guadalupe-Reyes sigue activo y labora tanto policía municipal, como Protección Civil, Tránsito y Fiscalización para atender los reportes que puedan presentarse, pues faltan las festividades de año nuevo y el día de los Reyes Magos.

“El llamado es a no excederse en el consumo de alcohol ni en los límites de velocidad al manejar, tomar precauciones (...) no hemos tenido accidentes por pólvora, solo un árbol se encendió por Embajadoras y lo atendió bomberos, sin embargo, recordar que es peligroso el manejo de esos productos y no se deben regalar a los niños”.