Llama obispo a no usar dinero público en campañas anticipadas

La mejor carta de presentación para quienes aspiren a un cargo público en 2024 serán los resultados y el trabajo que desempeñen en las encomiendas que actualmente tienen.

Así lo señaló el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien dijo que todas las personas que aspiren a un cargo en 2024 deben garantizar que efectivamente están haciendo un trabajo para servir y no para servirse.

“Yo sí invitaría que a quienes se quieren proponer a que su mejor carta de presentación sea la vida, el servicio que den a la sociedad, que no se utilicen fondos públicos para hacer campaña y que no se manipulen los recursos ordinarios que se deben dar a la comunidad y a las personas para buscar otras campañas; si hacen un mejor servicio, esa será su mejor carta de presentación”, dijo el Obispo de la Diócesis de Irapuato durante su conferencia de prensa dominical.

Enrique Díaz Díaz comentó que el propio Papa Francisco dijo que la sinceridad, la justicia, la honradez de los políticos es fundamental e incluso señaló que la política “era una muy bella forma de hacer apostolado.

Por ello, quienes aspiren a un cargo público para las elecciones de 2024 deben garantizar con su trabajo actual que efectivamente quieren servir y no sólo llegar para obtener beneficios personales.

Debe respetarse la Constitución

Por otro lado, el Obispo de la Diócesis de Irapuato compartió su opinión sobre que la asociación civil Humanismo Mexicano, ligado a la iglesia La Luz del Mundo, había conseguido su registro como asociación política ligada a Morena, dijo que debe cuidarse que quienes son ministros hagan promoción política.

“Creo que tendremos que tener mucho cuidado, pues cuando se ligan Iglesia y poder, siempre se sale perdiendo tanto la Iglesia como el poder, lo digo de nosotros y lo digo de cualquier iglesia.





Enrique Díaz Díaz hizo un llamado a respetar la Constitución.





“No se puede manipular, no se puede ejercer, como un ministro de la Iglesia, ya está en la Constitución, de que un ministro de la Iglesia no puede ser o candidato o no puede ser promotor de un partido; busquemos siempre el bien público, pero no ejerciendo la política activa”.

Por ello, hizo un llamado a respetar la Constitución “y que la Constitución se respete en medio de nosotros”.