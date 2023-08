El estado tiene la facultad para imprimir cuadernillos de texto: Diego Sinhue

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció que el estado no tiene las facultades para imprimir libros de texto gratuito alternos a los de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero si pueden entregar cuadernillos de apoyo a los estudiantes.

Informó que por el momento en Guanajuato van a esperar y que aún no están publicados en el Diario Oficial de la Federación aunque sí en un momento dado un juez les ordenó repartirlos lo van a hacer.

“Todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación este libro, hay que esperar, si un juez nos ordena no entregarlo no lo vamos a poder entregar, si el juez nos ordena entregarlo lo vamos a tener que entregar, entonces estamos preparándonos para estos dos supuestos, si tenemos que imprimir cuadernillos de trabajo para no dejar a nuestros niños sin estudiar lo vamos a hacer el dinero que cueste”, dijo.

Detalló que estos cuadernillos de trabajo sí están permitidos por la ley aunque todavía no saben el número de ejemplares y el recurso que se utilizará en este material alterno con el que se busca fortalecer las materias de Español y Matemáticas.

“Los Estados si bien es cierto no tenemos facultades para imprimir los libros de texto sí cuadernillos complementarios, entonces estamos ya la impresión de cuadernillos complementarios para fortalecer matemáticas y español en los dos supuestos, en el caso de que se entreguen estos libros reforzaríamos con ellos que son aparte cuadernillo de trabajo”, agregó.

Otra de las estrategias con las que está trabajando la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) es con el reciclaje de libros que se fueron solicitando a los alumnos del nivel básico y se logró más de un millón de ejemplares.

“Hemos pedido desde hace tres meses que ya veníamos venir este tema de los amparos a los alumnos anteriores que nos dejaran sus libros de texto del grado que ya salían porque eso se los llevan a su casa, hemos recolectado casi un millón de libros del ciclo anterior en caso de que no se puedan repartir los de este ciclo estamos preparados para ese escenario”, añadió.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, comentó que como gobierno estarán atentos a lo que se resuelva y que lo más importante es que los estudiantes tengan estos apoyos para cuando arranque el ciclo escolar el próximo 28 de agosto.