Jóvenes trabajan a favor del medio ambiente

Desde hace dos años jóvenes salmantinos realizan labores de limpieza por iniciativa propia en distintas zonas de la ciudad.

Paul Uriel Ortega Ortiz y Francisco Julián, estos jóvenes orgullosamente salmantinos han retomado el proyecto ‘Basura Boom’, con el cual buscan rehabilitar el medio ambiente del municipio y proporcionar a las futuras generaciones un mejor lugar para vivir.





“Realizamos esta actividad, porque sí me gustaría un cambio aquí en esta sociedad, porque creo que aquí nos está envolviendo la delincuencia y todo lo que sucede, pero dejamos de lado lo más importante mínimo que el entorno donde estemos esté bonito”, dijo Uriel.

Hace dos años inició este proyecto justo en el puente que conduce a la comunidad de San José de Úluapan, para luego extenderse a zonas como la Glorieta que lleva al Eco puente, lugares que serán retomados ante el índice de basura que se ha concentrado.





“Debemos hacer conciencia de que este es un camino no un tiradero e inculcarle a la gente que aquí no se tiene que tirar basura (...), hace dos años se sumó mucha gente conmigo y después de eso, pensé que la gente ya había entendido que este lugar es un camino y que le iban a dar una cierta constancia o trayectoria a lo que ya había realizado pero pues no se hizo nada”, dijo el joven.

Luego de retomar esta actividad, Uriel y Julián han logrado recolectar 120 bolsas de basura, en donde los desechos que más han predominado han sido los pañales, ropa y medicamentos que la gente arroja a este camino, dentro de los planes de Uriel está reforestar el lugar, una vez que se termine de recoger. “Planeó que vengan amigos grafiteros para que vengan a darle vida al puente y colocar árboles ya que quitemos todo esto (basura)”, expresó.





Uriel hizo un llamado a la ciudadanía para cambiar el “chip” de su mentalidad por una cultura de limpieza e invitó a todos los que se quieran unir a esta causa, para generar un impacto positivo en la sociedad y recuperar los espacios públicos así como caminos y áreas verdes.