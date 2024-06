Involucrar a la sociedad civil en materia de políticas públicas

Guanajuato, Gto.- Con la finalidad de dar mayor apertura dar mayor apertura a la participación de la sociedad civil en materia de políticas públicas para migrantes y sus familias, la Comisión de Atención al Migrante realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato.

Los trabajos se deben enfocar en lograr una iniciativa más humanista, que permita voltear a ver a los familiares de todos aquellos que se van al extranjero en busca de una mejor vida.

Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto Millán Soberanes externó que se requiere una participación más cercana de los clubes o asociaciones de migrantes, por lo que los trabajos se deben enfocar en lograr una iniciativa más humanista, que permita voltear a ver a los familiares de todos aquéllos que se van al extranjero en busca de una mejor vida.

▶️Orden Ejecutiva de Joe Biden no tendrá impacto sustancial en la inmigración irregular

En tanto en su intervención, Vicente Vázquez Bustos, de la Coordinación General Jurídica del Estado, expresó que en los artículos que refieran al concepto de familia se parte de una concepción incorrecta al no considerar la realidad social imperante y excluir a diversas formas y manifestaciones de familia, lo que no garantiza el principio de igualdad y no discriminación.

Agregó que en los marcos normativos ya se contemplan las modificaciones previstas; en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes independientemente de su nacionalidad o situación migratoria gozarán de los derechos que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y de los ordenamientos estatales alusivos a infancias y adolescencias, así como protección a migrantes.

El funcionario externó que referente a la atribución para la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato, relativo a coadyuvar con las asociaciones civiles o grupos sociales para generar e implementar programas y proyectos en favor de los migrantes y sus familias, dicha facultad ya se encuentra contemplada en el marco jurídico, debido a que no solamente los grupos sociales o asociaciones civiles, sino todas y todos los migrantes tienen el derecho de participación.

Por su parte, la legisladora Martha Guadalupe Hernández Camarena señaló que la propuesta presenta temas que ya están regulados en la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato, tomando en cuenta las recientes reformas que se han presentado.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo agradeció las intervenciones de cada uno de los asistentes e indicó que estas servirán de insumo para el proceso de dictaminación.