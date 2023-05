Invitan a salmantinos a formar parte de la Academia de Seguridad

La Dirección de Seguridad Pública Municipal abre convocatoria e invita a la ciudadanía de 20 a 35 años de edad a formar parte de la policía municipal.

Ante la baja participación que se ha tenido en la formación de cadetes de policía municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal invita a hombres y mujeres de 20 a 35 años de edad a formar parte de las filas de los elementos municipales de Salamanca.





La convocatoria es de 20 a 35 años de edad.





La invitación está dirigida para personas que tengan entre 20 y 35 años de edad y deberá presentar los siguientes requisitos en las instalaciones del Complejo de Seguridad C4: dos copias del acta de nacimiento; dos copias del CURP actualizado, tres copias del certificado del último grado de estudios por ambos lados, dos copias de la identificación oficial, (INE vigente); cartilla militar liberada dos copias; tres copias del Currículum Vitae actualizado.

Dos copias del comprobante de domicilio reciente (No mayor a 3 meses); dos copias del buro de crédito; dos copias de los estados de cuentas bancarias con que cuentes (Cuentas de ahorro, nómina, cheques, tarjeta de crédito, caja de ahorro, etc.); dos copias del acta de matrimonio (En su caso); dos cartas de recomendación laborales y/o personales (No familiares); dos copias de los últimos tres meses de recibos de nómina; copia de licencia de conducir (Preferentemente); solicitud de empleo con fotografía; número de seguro social.





La convocatoria va dirigida para hombres y mujeres.





De igual manera si ha formado parte de una corporación policial agregar CUP y si no lo tiene, agregar CUIP. También está disponible el número 464 64 14 500 ext. 4060, así como las páginas oficiales del Gobierno Municipal.

Anteriormente el Director de Seguridad Pública Municipal Alejandro Flores Jiménez, había comentado que se ha presentado una baja participación por parte de los ciudadanos salmantinos para formar parte de la policía municipal el cual se puede derivar por el sueldo percibido o bien, por la inseguridad que se vive en la ciudad.