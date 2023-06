Invita INSADIS a inscribirse en curso de braille

El Instituto Salmantino para las personas con Discapacidad (INSADIS), invita a la población que lo necesite a inscribirte al curso impartido por la Instructora de Braille: Aurora Flores, con el objetivo de brindar a las personas con discapacidad una mejor calidad de vida, de esta manera, se busca enseñarles una nueva forma de comunicación a través del uso de las manos.

El taller se impartirá en un horario de 8:00 am- 9:30 am y 9:30- 11 am y tendrá un costo de 30 pesos por sesión, para personas con discapacidad visual y convencionales, el cual, comenzará el próximo 20 de junio.

En ese sentido, el director de INSADIS, Héctor Castañón, invitó a la población a acudir a este taller, donde aprenderán método de comunicación, fomentando, principalmente una cultura incluyente.

“Aprendiendo a leer y escribir, el usuario permitirá adquirir la base para desarrollar y potenciar sus capacidades de aprendizaje e intelectuales, propiciando un ambiente de inclusión, donde las personas con discapacidad visual no se sientan discriminados ni aislados”, dijo.

Asimismo, a través de un trabajo colaborativo que involucre a miembros de la comunidad educativa, sociedad convencional y con discapacidad, es posible garantizar el aprendizaje de la lecto- escritura en condiciones de calidad y equidad.

Además, dijo que los interesados, pueden comunicarse al teléfono 464 126 80 85, para mayor información o para inscribirse.

Gracias al sistema de lecto-escritura conocido como Braille, es posible satisfacer en gran medida las necesidades educativas de las personas con discapacidad visual. Este sistema está diseñado para ser explorado de manera táctil y su unidad básica está constituida por el cajetín o cajetón.

De acuerdo a cifras del INEGI, en 2020, las principales discapacidades presentes en la población de Salamanca fueron discapacidad física, discapacidad visual y discapacidad auditiva.

El sistema Braille se basa en seis puntos que se distribuyen de diferentes formas, cayendo dentro de lo que se considera un sistema binario. No se trata de un idioma, sino que de un alfabeto reconocido de forma internacional, capaz de exponer letras, números y hasta signos, lo que le hace realmente completo.