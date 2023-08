Integrantes de Sembrando Comunidad solicitan apoyo con útiles y uniformes escolares

Alrededor de 200 uniformes serán entregados para madres buscadoras del colectivo "Sembrando Comunidades", luego de un diálogo con autoridades municipales se informó que en una primera etapa se apoyará alrededor de 100 menores para el próximo periodo escolar 2023-2024.

“Ahorita estamos alrededor de 40 familias, pero en Salamanca ya somos tres colectivos que está conformado 200 familias; somos el Colectivo Sembrado Comunidad, el segundo Memoria, Justicia y Comunidad y el tercero Familias Unidas de Víctimas Homicidio y Desaparición. Estamos viendo este tema porque hay niños que dejaron de estudiar porque la persona que asesinan en Salamanca es el sustento del hogar y al no ver sustento ya no hay recurso para su estudio. Entendemos que no todos los municipios tienen los mismos presupuestos y aquí en Salamanca no hay presupuesto para el tema de las becas”, explicó José Gutiérrez Cruz, fundador de Sembrando Comunidad y representante de Memoria, Justicia y Comunidad.

Acudieron alrededor de 40 integrantes de colectivo.

Esto se registró luego de que las familias salmantinas se reunieran en las inmediaciones del jardín principal para acudir a la presidencia municipal para solicitar el apoyo el apoyo con útiles y uniformes escolares.

“Hay familias que están llegando nuevas al colectivo y tenemos que irle haciendo el proceso de solicitud y empezar de cero y ver cuándo tienen respuesta y si se les va a apoyar por el tema de los presupuestos y el cierre de año por los municipios, ya con el gobierno estatal de plano no hubo apoyo. Tenemos muchos casos en donde los niños están viviendo con los abuelos, en donde a veces asesinaron a uno de los papás y el otro no se pudo hacer cargo, se lo quedan, muchas de las personas que están aquí son personas de edad avanzada, quienes vienen a pedir apoyo por los niños de seis a diez años”, enfatizó José Gutiérrez.

Dentro de los tres colectivos, existen algunas familias que se hacen cargo de más de cinco menores de edad. Algunos de ellos son adultos mayores, quienes al tomar esta responsabilidad, tuvieron que salir de la jubilación y volver a trabajar para poder solventar los gastos.

“Hay señoras que tienen entre seis, cuatro menores; son pocos los que no tienen de los 200, entre 170 ó 180 tuvieron hijos, nuestra presencia fue para pedir una respuesta, ya que desde marzo se presentaron las solicitudes; a algunas les decían cuando acudían de manera esporádica les decían que a la siguiente semana y a una le dijeron que no se les iba a dar el apoyo. Pero el problema es que algunos regresan a clases la siguiente semana y no los dejarán entrar si no tienen el uniforme; se les entregará el apoyo de uniformes y útiles en especie”, explicó.

El representante de los colectivos, finalizó que “aquí, en Salamanca, se les comentó que sería el mismo paquete de útiles para todos, pero no sabemos que contiene, que hará falta o si les llegara a alcanzar; en caso de algún faltante lo tendrán que solventar ellas porque no podemos mandar a los niños sin útiles o uniformes”.