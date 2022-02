Inflación y alza de productos de consumo limitan poder adquisitivo y ahorro a empleados

A causa de la inflación, el alza en productos básicos y energéticos se ha mermado la capacidad adquisitiva y de ahorro de trabajadores del sector automotriz y de la construcción, a pesar del reciente aumento al salario mínimo, algunos en el sector siguen siendo precarios e inclusive algunos no fueron modificados, ya que existen percepciones que van de 900 a mil 200 pesos por semana.

Los sectores de la industria automotriz y la construcción los mayores afectados.

A pesar de contar con seguridad social y acceso a la vivienda, empleados del sector automotriz de la construcción, manifestaron que su percepción salarial, muchas veces no retribuye turnos de hasta doce horas que deben hacer para cumplir con sus obligaciones laborales.

“Si bien ya turnos ya no son de ocho horas, únicamente trabajamos cuatro días por tres de descanso, pero si los turnos ya son de 12 horas, eso más lo que hacen los camiones a la planta ya se te fue más de mediodía en un solo día, se te van fácil 14 horas, duermes ocho y sólo te quedan dos, si bien te va”, argumentó Juan Antonio Vidal.

En cuanto a la percepción salarial, los empleados indicaron que es muy complicado realizar ahorros, debido a que su salario es menor a los mil 500 pesos por semana, sin embargo existen algunas prestaciones que contribuyen a solventar sus gastos y generar un ahorro o generar recursos para realizar una inversión.

“Es poco el salario que se nos da, lo que nos dificulta ahorrar o si usas tu crédito de vivienda, pues con los descuentos te sale muy poco, la verdad si no fuera por los vales que nos dan cada mes o el aguinaldo o las pocas utilidades cuando nos dan, que alcanzamos ahorrar un poco ya sea para ir pagando deudas o mover el dinero haciendo negocios”, declaró.

Agremiados a estos sectores laborales concordaron en que a pesar de contar con preparación laboral, experiencia y capacitación para puestos productivos, el salario establecido es bajo a pesar de que se cuenten con ascensos o promociones en periodos que van desde un trimestre a un año laborando para determinada empresa.

“Nosotros somos la fuerza de la industria, claro que es necesario quien dirija, pero también no nos resten importancia a quienes producimos lo que venden, no se vale que haya salarios tan bajos y que el gobierno no intervenga ya sea para ajustarlos o que ajuste los impuestos y que realmente con estos salarios nos alcance para sobrevivir”, consideró Érick Morales.

El alza e inflación

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) situó la inflación anual en 7.45 por ciento y, de acuerdo al Banco Central, se espera que durante el primer trimestre de 2022 la inflación se sitúe en 6.3 por ciento.

Comerciantes coinciden en que el alza en los productos de la canasta básica en un 20% y que esta inflación se viene presentando desde noviembre del 2021 es como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.