Inconforma reparto de utilidades a empleados de tienda de computo, realizan manifestación

Durante el mes de mayo, al menos dos empresa ubicadas en Salamanca se han enfrentado a manifestaciones por el reparto de utilidades de parte de sus trabajadores, en esta ocasión, seis trabajadores de Office Depot, tienda de Artículos de oficina, recurrieron a este método para exigir una distribución justa del pago de este incentivo y acorde a las condiciones trabajadas en 2022.

Tuvieron menos prestaciones en 2023 en comparación con 2022

De acuerdo a lo señalado, por Carlos Abraham Martínez, trabajador con cuatro años de antigüedad en la empresa, su descontento con el reparto de utilidades recibido el pasado 30 de mayo, por parte de la empresa de venta de artículos para oficina fue porque recibieron una prestación menor este años, en comparación con 2022, esto a pesar de la pandemia y las condiciones económicas que generó.

"Las injusticias hacia los colaboradores van en crecimiento, ya que no quieren contratar a más personal cuando es necesario para la misma operación de la tienda. Redujeron las plantillas a la mitad y las exigencias siguen en aumento, por otra parte quieren persuadir para quedarnos hora extra cuando no hay una remuneración de estas. Solo exigimos lo justo, ya que no se nos explicó de forma explícita cómo es que se hizo el cálculo de reparto de utilidades, ni nos quieren mostrar de manera transparente los datos con los que se realizó", manifestaron.

Por lo que, exigieron a sus superiores, mayor transparencia en el reporto de utilidades y una distribución justa del pago que les corresponde por lo trabajado a lo largo del 2022.

Actualmente, el 18% de las empresas de la región han cumplido con el pago de utilidades en tiempo y forma, aunque todavía no se cuenta con una cifra exacta de cuantas lograron efectuar esta acción, las empresas se han esforzado para brindarles las mejores condiciones a sus trabajadores, según lo señaló, Óscar Macías Jasso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Salamanca.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que es obligatorio pagar a los trabajadores una parte de las ganancias generadas por la actividad productiva que ofrece una empresa en el mercado. Esta distribución se determina de acuerdo a las horas trabajadas por cada empleado y el nivel de ingresos.

Esta misma ley, señala que la fecha en que se debe pagar el reparto de utilidades 2023 es entre el 1 de abril y el 30 de mayo para empresas, y del 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas.