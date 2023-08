INAEBA realizó entrega de certificados a nivel primaria y secundaria

El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos llevó a cabo la entrega de 50 certificados de primaria y secundaria a adultos mayores de 60 años de edad, la señora Juanita se sintió muy agradecida y motivada a salir adelante en aprender a leer y escribir, dijo que fue un proceso difícil, pero valió la pena.

Con el objetivo de disminuir el rezago educativo en el municipio de Salamanca, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), llevó a cabo la entrega de certificados de primaria y secundaria a 50 personas adultas del municipio de Salamanca.

En el 2023 un total 1164 personas han concluido algún nivel educativo con el instituto brindando mayor sabiduría para tomar elecciones y con ello mejorar la calidad de vida y no desaprovechar las oportunidades laborales, económicas y personales.

Asunción Gaytan Veles “Al obtener mi certificado de primaria y secundaria, le doy gracias a Omar Ulises Cruz a Érica de la Macha y a Anita, gracias a ellos hoy día, lo digo con emoción de que hoy me entregaron mi certificado de primaria y secundaria; no saben lo importante que es para mi y esto es de gran apoyo para todos”

Parte del mensaje del Director General de INAEBA José Jesús Correa Ramírez agradeció a todos los asistentes, en especial a todos aquellos adultos mayores que el día de ayer pudieron recibir su certificado.

“Siempre he dicho que atrás de la entrega de cada uno de los certificados hay una historia de viada que deja huella y lo que nosotros queremos a través del Gobernador es que esta educación que deja huella, no es la que se enseña de pies a cabeza, sino de corazón a corazón y eso es lo que queremos hacer; aquí en Salamanca hay un rezago educativo, pero lo mejor de todo es que los que hoy recibieron su certificado han dejado de estar en esas estadísticas y este es un paso definitivo, el atreverse a aprender, porque el paso es el que aprende, le enseñan bien y esto les ayuda a tener mejores oportunidades”, comentó.

En este mismo sentido, la señora Juana Bustos Bustos habitante de la comunidad de Loma de San Antonio, quien recibió su certificado a nivel primaria, explicó que el principal motor para poder obtener su reconocimiento, fueron sus nietos. “Para mi este papelito es muy importante, a mis 68 años de edad me motivó he visto a personas iguales que yo que han salido adelante y eso fue uno de mis motivaciones a cumplirlo; me ponía con mi nieto a estudiar y quería enseñarme con él y ser un orgullo para mis siete hijos y 13 nietos; valió la pena todo mi esfuerzo porque ya tengo mi certificado y yo creo que si me iré a estudiar la secundaria”.

Además de la entrega de los certificados a los adultos mayores, también se hizo la entrega de los certificados a jóvenes.