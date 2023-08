Hasta el momento no se han registrado problemas de inundaciones por lluvias

Como resultado de las recientes lluvias los niveles de cuerpos de agua se han incrementado, a pesar de ello, Dinorah Lastiri directora de Protección Civil descartó que esto represente algún riesgo ya que los cauces se mantienen al 50%, sin embargo, seguirán los operativos de supervisión y sensibilización a la ciudadanía a no tirar basura en las vías públicas.

En los primeros días del presente mes en el municipio, se han registrado precipitaciones en donde algunas de ellas han dejado ligeros estragos en diversos puntos de la ciudad, por lo cual la directora de Protección Civil, Dinorah Lastiri explicó que se encuentran realizando recorridos de prevención.

Dinorah Lastiri, enfatizó que en los operativos realizados por esta dependencia, se han realizado supervisiones, externó que los niveles de cuerpos de agua no registran riesgo alguno para la población salmantina.

“Hasta el momento tenemos niveles bajos, está controlado entre 50, 40 o menos, hacemos los operativos de lluvia, el cual consiste en hacer recorridos por la ciudad en donde no tengamos problemas, recomendando a la ciudadanía a no tirar basura para no generar obstrucciones en alcantarillas”, comentó.

La titular de Protección Civil, explicó que es importante el estar al tanto de los pronósticos del tiempo. Dinorah Lastiri, explicó que durante las precipitaciones presentadas anteriormente se han presentado alrededor de 20 milímetros de agua.

“Esperamos en Agosto y Septiembre un poco más de lluvias, no tan fuertes pero si debemos estar al pendiente, de unos 20 o 50 milímetros; como han visto en la semana tuvimos la presencia de dos o tres lluvias fuertes pero fueron por poco tiempo y así seguiremos teniendo y debemos de estar checando pronósticos con CONAGUA el sistema meteorológico que nos arrojan buenos pronósticos; ahorita se han realizado trabajos de mitigación, control y ahorita tenemos los puntos de riesgo controlados, se han elevado bordos, reforzamientos y siempre en estas temporadas tenemos estas situaciones en donde no sabemos cuánta lluvia nos pueda caer y la prevención es lo principal”, manifestó.

Además, se pide a la ciudadanía estar al pendiente de los pronósticos del tiempo a través de las diversas plataformas y medios digitales.